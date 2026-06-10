США начали удары по Ирану после уничтожения американского вертолета Apache

Операция началась по распоряжению главнокомандующего, сообщает CENTCOM.

США в ночь на 10 июня по киевскому времени начали наносить удары по территории Ирана. Поводом для операции стало уничтожение американского вертолета Apache, о котором ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The New York Times.

В Центральном командовании США (CENTCOM) подтвердили, что операция началась по распоряжению главнокомандующего.

"Сегодня в 17:00 по восточному времени силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию главнокомандующего начали нанесение ударов в целях самообороны по Ирану в ответ на вчерашнее уничтожение вертолета Apache армии США", – говорится в сообщении.

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В CENTCOM подчеркнули, что речь идет об ответе на, как утверждается, "неоправданную иранскую агрессию".

По информации The New York Times, взрывы и сигналы воздушной тревоги были зафиксированы сразу в нескольких районах вдоль побережья Персидского залива. В частности, сообщения поступали из Бандар-Аббаса, острова Кешм и района Сирак. Издание отмечает, что Кешм и Сирак подвергались атакам несколько раз, однако подробности о последствиях на тот момент отсутствовали.

Незадолго до официального заявления CENTCOM президент США Дональд Трамп дал короткое интервью ABC News, в котором подтвердил намерение Вашингтона ответить на инцидент с американским вертолетом.

"Я считаю, что очень важно ответить. Они сбили вертолет, и мы отвечаем прямо сейчас. Я считаю, что нужно отвечать решительно... И у нас была хорошая сделка, и, вероятно, она останется такой. Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью, и я считаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он и является", – заявил Трамп.

Позже журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил новые детали операции.

"Американские войска атаковали несколько иранских систем ПВО и радиолокационных систем в районе Ормузского пролива", – написал он.

Ситуация в Иране - последние новости

Накануне, 9 июня, Дональд Трамп заявлял, что переговоры между США и Ираном по новой сделке находятся на финальной стадии и соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни. Однако позднее президент сообщил, что вечером 8 июня Иран уничтожил американский вертолет Apache. Вертолет был поражен беспилотником типа Shahed. После этого Трамп пообещал, что Соединенные Штаты дадут ответ на произошедшее.

До этого Иран впервые с апреля нанес ракетный удар по Израилю. Сообщается, что все ракеты якобы были перехвачены или упали на незастроенные территории. Информации о прямых попаданиях, пострадавших или ущербе в результате этих атак не поступало. ИзданиеThe Times of Israel, ссылаясь на данные военных, сообщило, что все ракеты были перехвачены или упали на незастроенные территории.

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