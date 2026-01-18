Трамп невольно вредит Путину из-за проблем дома, - The Times

Симпатия Трампа к Путину стала жертвой экономических проблем в США.

Несмотря на очевидную симпатию Дональда Трампа к России и Владимиру Путину, одержимость американского президента идеей снизить цены на нефть играет во вред Кремлю. Об этом пишет The Times.

Автор публикации отметил, что способность Кремля финансировать свою войну против Украины зависит от нефтегазовых доходов. И в последнее время эти доходы снижаются не только из-за режима санкций, который часто критикуют за дырявость, но и из-за общего падения мировых цен на углеводороды. Последнего добивается как раз Дональд Трамп.

"Причина заключается в том, что самой большой угрозой для внутренней популярности Трампа является рост стоимости жизни. Снижение цен на заправках является для Белого дома желательным решением этой политической проблемы", – пишет The Times.

Видео дня

Издание отмечает, что венесуэльская авантюра американского президента является частью именно этих усилий по снижению мировых цен на нефть. На прошлой неделе Трамп провел совещание с руководителями крупнейших нефтяных компаний США и Европы, в ходе которого добивался, чтобы те инвестировали десятки миллиардов долларов в расширение нефтедобычи в Венесуэле.

Все это очень вредит российской экономике, и без того искалеченной войной и вызванными ею перекосами в монетарной и бюджетной политике. The Times ссылается на отчет экономического аналитика Крейга Кеннеди, который недавно заявил, что нефтегазовый сектор России переживает худший кризис с 1990-х годов. При этом перекосы в банковском секторе, по его словам, создали высокий риск дефолта российской банковской системы.

"Сочетание стремительного роста цен на продукты питания и банковского кризиса – это проверенный временем рецепт взрыва народного недовольства и, при определенных обстоятельствах, свержения ответственного режима. В Иране именно крах банка Ayandeh под огромной кучей неустойчивых кредитов спровоцировал демонстрации, которые распространились по всей стране", – отмечает The Times, напоминая, что Иран имеет схожую с РФ нефтецентричную модель экономики.

Издание также напоминает, что бывший премьер постсоветской России Егор Гайдар в своей книге "Крах империи" называл причиной распада СССР именно резкое снижение мировых цен на нефть, от экспорта которой зависела больная советская экономика.

The Times отмечает, что решимость Трампа снизить цены на нефть диктуется сугубо внутриполитическими причинами и не является способом заставить Путина прекратить агрессию против Украины. По мнению автора публикации, президент США вредит российскому диктатору, "которым так отвратительно восхищается", невольно, а не умышленно.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, накануне Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт из Европы из-за их сопротивления аннексии Гренландии. Главная дипломатка ЕС Кая Каллас заявила, что обострение отношений между США и Европой из-за вопроса Гренландии может отвлечь союзников от ключевой цели – помощи в прекращении войны России против Украины, в то же время выгоду от таких разногласий получают Китай и Россия, которые, по ее словам, "потирают руки".

Также мы рассказывали, что администрация США предлагает создать международный "Совет мира", главой которого станет Трамп. Страны, стремящиеся к постоянному членству, должны внести взнос в размере не менее 1 млрд долларов, при этом все решения будут приниматься большинством голосов, но потребуют одобрения лично Трампа. Организация позиционируется как инструмент для обеспечения стабильности и мира, в частности для восстановления Газы.

Вас также могут заинтересовать новости: