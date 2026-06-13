НАТО готовит 'план Б' обороны Европы от России на фоне сокращения помощи США, - Fortune

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе считает, что США по-прежнему привержены предоставлению Альянсу критически важных возможностей.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич рассматривает альтернативные планы по защите Европы на случай нападения со стороны России после того, как США объявили о сокращении количества военной техники, которые они готовы выделить для операций Альянса в регионе. Об этом пишет Fortune.

Отмечается, что стандартный план НАТО предусматривает предоставление сил 32 стран-членов в мирное время, в случае кризиса или войны. В нем определены военные ресурсы, которые командиры могут задействовать поэтапно в течение первых шести месяцев любого конфликта. Однако в мае Пентагон предупредил своих союзников по НАТО, что сократит свои обязательства, чтобы сосредоточиться на потенциальных угрозах в других регионах.

Несмотря на обеспокоенность внутри НАТО, Гринкевич заявил, что США по-прежнему привержены "предоставлению Альянсу ограниченных, но критически важных возможностей".

Видео дня

"Нам нужно сосредоточиться на том, что мы можем быстро приобрести, быстро развернуть, быстро масштабировать и поддерживать в течение длительного времени, и это касается как средств большой дальности, так и беспилотников. Подобные средства могут помочь нам снизить краткосрочные риски, если нам понадобится сдерживать и защищаться", - сказал генерал на авиасалоне ILA Berlin Air Show.

В издании добавили, что после встречи союзников по НАТО 2–3 июня Гринкевич отметил, что европейские союзники и Канада должны восполнить пробелы, оставленные решением США. Он призвал эти страны предоставить пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также военно-морские корабли.

"Это должно произойти сейчас и в ближайшей перспективе", - подчеркнул генерал.

В издании напомнили, что сейчас точно неизвестен объем сокращения количества военной техники, которые США готовы предоставить в помощь НАТО в случае кризиса. По данным некоторых западных СМИ, речь идет об авианосце с группой поддержки из военных кораблей и самолетов, подводной лодке, самолетах-заправщиках и десятках истребителей.

Несмотря на тревожные настроения внутри НАТО, Гринкевич заявил, что разведывательные отчеты и передвижения российских войск указывают на то, что Россия "не стремится к конфликту с Альянсом". Он отметил, что сейчас россияне увязли в войне против Украины и испытывают трудности с набором достаточного количества солдат.

США выводят сотни единиц техники из Европы - что известно

Напомним, что The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Европы писало, что в начале июня Вашингтон направил союзникам по НАТО письменный документ, в котором описал объем сокращения количества боевых самолетов и военных кораблей, выделенных для операций НАТО в Европе.

Согласно документу, количество истребителей F-16 и F-15E уменьшится примерно со 150 до 100 единиц. Морских разведывательных самолетов станет почти вдвое меньше – вместо 26 единиц останется 15, а все восемь воздушных заправщиков, которые ранее были доступны в Европе, заберут полностью.

Кроме того, в документе говорится о том, что США перераспределят подводную лодку для запуска ракет и авианосец, несколько надводных кораблей и десятки реактивных самолетов авианосного базирования. Одну из двух групп стратегических бомбардировщиков, ранее предназначенных для обороны Европы, также выведут с континента.

В Politico считают, что подобными шагами США разрушают систему безопасности Европы. Президент США Дональд Трамп дает понять, что он не так заинтересован в безопасности Европы, как его предшественники.

Вас также могут заинтересовать новости: