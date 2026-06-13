Трамп бросает Европу: США разрушают систему безопасности, державшуюся 80 лет, - Politico

это уже не просто страх расцепления – это открытая политика Трампа.

Когда стало известно, что Пентагон отказывается продавать Германии дальнобойные ракеты Tomahawk, это дало понять: Вашингтон, вероятно, опасается, что Москва воспримет такой потенциал в руках Европы как опасную эскалацию.

Этот шаг последовал за рядом аналогичных сигналов о разрыве с США, накапливавшихся неделями, включая решение вывести 5000 военных из Германии, остановку запланированного развертывания американского батальона с ракетами Tomahawk, резкое сокращение запланированного американского вклада в виде бомбардировщиков, истребителей, эсминцев, подводных лодок и других сил, необходимых для укрепления обороны НАТО в случае кризиса или нападения, пишет Politico.

Пентагон утверждает, что эти шаги необходимы для перебалансировки вклада Европы и США в оборону континента. Однако решение заблокировать продажу Tomahawk указывает на куда более тревожную реальность: Вашингтон не только прекращает развёртывание систем высокоточного удара большой дальности в Европе, но и лишает европейских союзников возможности вооружиться этими системами самостоятельно – из страха перед реакцией России, заявляют журналисты

Видео дня

США активно стремятся отделить свою безопасность от европейской

Это не первый раз, когда расцепление становится проблемой в трансатлантических отношениях. Опасения по этому поводу впервые возникли в конце 1950-х, когда Советский Союз получил возможность наносить удары непосредственно по территории США, – и снова в середине 1970-х, после того как СССР развернул ядерные баллистические ракеты СС-20, способные достичь всей Европы, но не США.

После того как тогдашний канцлер ФРГ Гельмут Шмидт призвал НАТО дать ответ на эту угрозу, в 1979 году страны альянса договорились развернуть ядерные ракеты большой дальности, способные достигать советской территории, предложив при этом переговоры об ограничении такого оружия.

К 1987 году НАТО развернуло сотни ядерных ракет, что привело к соглашению между Вашингтоном и Москвой о запрете всех ракет средней и малой дальности с дальностью от 500 до 5000 километров – включая советские СС-20 и натовские крылатые ракеты наземного базирования и Pershing II.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный в том же году, просуществовал более 30 лет – вплоть до 2019 года, когда первая администрация президента США Дональда Трампа решила выйти из него в связи с очевидными нарушениями со стороны России.

С тех пор страны НАТО обсуждают необходимость развертывания ракет большой дальности, способных поражать цели на территории России.

Развертывание Tomahawk и их продажа Берлину должны были закрыть этот пробел до тех пор, пока Германия и другие члены НАТО не разработают и не развернут собственные ракетные системы большой дальности, говорится в материале.

Европейские разработки в этой области продолжаются, однако до их реального развертывания еще многие годы. Теперь решение Вашингтона остановить продажу фактически открывает крупную брешь в стратегии сдерживания НАТО.

Более того, хотя страх расцепления глубоко укоренен в истории НАТО, между тем, о чем говорил Шмидт в 1970-х, и нынешней ситуацией есть принципиальная разница.

В чем разница между этими двумя периодами

Тогда расцепление было следствием действий Советского Союза. Сегодня оно является следствием действий самих США. Судя по всему, Пентагон в большей степени руководствуется тревогами России, чем требованиями сдерживания НАТО.

Пятьдесят лет назад Европа боялась отстранения США. Сегодня, по мере того как Вашингтон переключает внимание и ресурсы на другие театры, отстранение превращается в явную политику США. И хотя положить конец тому, что Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич назвал "нездоровой взаимозависимостью" от американских возможностей, может быть оправданным, лишать европейских союзников способности защищать себя – совсем другое дело.

Сроки этих американских решений особенно иронично выглядят на фоне многонедельных жалоб администрации Трампа на то, что НАТО недостаточно поддержало США и Израиль в войне против Ирана. НАТО превратилось в "улицу с односторонним движением, где Америка просто защищает Европу", а союзники не отвечают взаимностью, настаивал госсекретарь США Марко Рубио.

Однако когда Европа берётся защищать себя сама – даже прося купить американское оборудование – ответ внезапно оказывается отрицательным. И этот отказ – не просто временная проблема. Он затрагивает самую суть того, что делает оборонный союз работоспособным.

Классическая теория союзов выделяет два страха

Страх брошенности – когда союзник не придёт на помощь; и страх втягивания – когда союзник затягивает тебя в войну. Трамп и его советники давно жаловались на то, что Европа бросает Америку. Теперь европейцы боятся, что их бросит Америка. Обе стороны правы – и обе реагируют, всё больше отдаляясь друг от друга.

По мере отступления США Европа наращивает расходы на оборону и создаёт различные ударные системы большой дальности – некоторые с двойным обычным и ядерным потенциалом. Это суверенное оружие. США не будут иметь права голоса в том, когда и как оно применяется.

В результате у Вашингтона появится ещё больше стимулов отдалиться от Европы и избежать втягивания в войну с Россией.

Расцепление не означает, что Европа останется беззащитной. Оно означает, что европейская и американская безопасность больше не рассматриваются как неразрывно связанные. Вашингтон может больше автоматически не воспринимать кризис, угрожающий Варшаве или Таллину, как угрозу безопасности США. А это означает конец интегрированной системы сдерживания, которая обеспечивала мир последние 80 лет.

Шмидт понимал, что безопасность в Европе неделима. Трамп ставит на то, что это не так. Скоро узнаем, кто был прав.

Другие новости о НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что Швеция предупредила о возможном ударе России по НАТО "в ближайшее время". Ранее аналитики считали, что российской армии понадобятся годы на восстановление после завершения боевых действий в Украине. Однако новая оценка шведской разведки существенно меняет эту картину.

Однако, в то же время, в НАТО объяснили, почему Путин не рискнет напасть на страны Балтии. "Россия не стремится к конфликту. Они понимают термин "оборонный альянс" и понимают, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ", – подчеркнул главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич.

Заявление прозвучало на фоне опасений европейских союзников относительно возможного сокращения американского военного присутствия на континенте.

Вас также могут заинтересовать новости: