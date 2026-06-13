Сделка между США и Ираном почти готова: Reuters описало соглашение, которое 'меняет все'

Почти одновременно обе страны заявили о близости мирной сделки.

США и Иран дали понять, что соглашение об окончании их войны близко. В Вашингтоне сообщили, что обе стороны согласовали текст документа. Первоначальную сделку рассчитывают подписать в ближайшие дни. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что, хотя изменения в соглашении еще возможны, предварительные результаты якобы свидетельствуют о том, что его страна вышла из конфликта "более сильной".

"Иран – победитель в войне с США", – сказал он на государственном телевидении. Спустя несколько часов после этих слов американские силы сбили несколько иранских ударных дронов-камикадзе, летевших в сторону Ормузского пролива, пишет Reuters.

Сообщается, что предложенный меморандум о взаимопонимании предусматривает возобновление судоходства через пролив и снятие американской военно-морской блокады иранских портов. Переговоры по ядерной программе Ирана – официально заявленному поводу для начала войны со стороны президента США Дональда Трампа – должны состояться позднее.

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В материале также говорится, что эта сделка якобы отвечает ключевым целям Трампа и ставит переговоры "в очень, очень хорошее положение". При этом, описания проекта соглашения, поступившие от западных, пакистанских и иранских источников, указывали на условия, которые могут быть выгодны Ирану. Это вызвало критику со стороны Трампа, отвергшего эти сообщения как неточные.

При незначительных расхождениях в деталях предложения в целом давали Тегерану многое из того, чего он добивался, тогда как Трамп, по всей видимости, добился немногим большего, чем открытие пролива, который Иран закрыл после ударов США и Израиля в феврале, пишет СМИ. Арагчи заявил, что Иран совместно с Оманом сохранит контроль над судоходством через пролив, который до войны обеспечивал транзит пятой части мировых поставок нефти и газа. "Наш меч всегда будет висеть над Ормузским проливом", – сказал он.

Также сообщается, что соглашение может быть подписано уже 14 июня вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом. Наиболее вероятным местом подписания называется Женева. Арагчи сказал, что сделка будет подписана дистанционно – до официального объявления.

Что предусматривает сделка

Согласно проекту условий соглашения, США начнут высвобождать замороженные иранские активы на миллиарды долларов и отменят санкции на экспорт иранской нефти – в обмен на открытие Ираном пролива.

Ядерная программа Ирана будет рассматриваться в ходе 60-дневного переговорного периода. По словам одного из американских чиновников, соглашение в конечном счете приведет к ликвидации ядерной программы Ирана: запасы высокообогащенного урана должны быть уничтожены и вывезены. Условия также предусматривают режим инспекций для обеспечения долгосрочного соблюдения договоренностей.

Однако Арагчи, в свою очередь, заявил на государственном телевидении, что Иран не согласится на ликвидацию своей ядерной программы, и намерен сохранить уран в разбавленном виде. "Для Тегерана единственное предпочтительное решение относительно запасов высокообогащенного урана – это разбавление материала", – сказал он.

Кроме того, предложения якобы включают обсуждение возможных военных репараций Тегерану и отказ от давних американских требований об ограничении иранской ракетной программы.

"Никаких денег – пока они не выполнят условия. Ормузский пролив будет открыт. Никакого финансирования Ираном террористических группировок. Вот на что они согласились. Это сделка, основанная на результатах", – заявили в Вашингтоне.

Израиль не является стороной меморандума

Израиль не участвовал в переговорах, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не будет стороной соглашения. В последние недели Нетаньяху вступал в конфликт с Трампом из-за требований США к Израилю ограничить военные действия в Ливане – чтобы Вашингтон мог достичь договоренности с Тегераном.

Арагчи заявил, что соглашение положит конец войне в Ливане, подразумевая вывод израильских войск с оккупированных территорий.

Министр обороны Израиля заявил, что вывода войск не будет. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что Израиль рассчитывает сохранить свободу действий против угроз.

Другие новости о ситуации между США и Ираном

Ранее УНИАН сообщал, что на фоне сообщений о возможной сделке между США и Ираном резко подешевела нефть. "Рынок снова реагирует прежде всего на заголовки новостей. Инвесторы все больше верят, что соглашение будет достигнуто, а Ормузский пролив откроют для судоходства", – отметил один из аналитиков.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что после заявления Трампа о сделке с Ираном также резко выросли цены на медь.

Соглашение, достигнутое после более чем трех месяцев войны, станет облегчением для рынка металлов, который в противном случае мог бы выиграть от растущих инвестиций в искусственный интеллект, энергетическую инфраструктуру и возобновляемые источники энергии.

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