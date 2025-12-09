Канцлер Германии напомнил, что подобные тезисы ранее уже выдвигал вице-президент США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что некоторые части стратегии национальной безопасности США являются "неприемлемыми" с европейской точки зрения. Об этом он сказал, выступая во время визита в землю Рейнланд-Пфальц, передает The Guardian.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на последние заявления США, в частности, относительно их новой стратегии национальной безопасности. Он сказал, что его не удивила стратегия "по сути", связав ее с мюнхенской речью вице-президента Дж. Д. Вэнса в начале этого года. По его словам, Вэнс высказывал аналогичные тезисы, выступая за подход "Америка превыше всего".

Мерц заявил, что элементы новой стратегии национальной безопасности США неприемлимы для ЕС, и посоветовал президенту Дональду Трампу избегать самодеятельности.

"Что-то из этого можно понять, что-то можно принять, а что-то для нас неприемлемо с европейской точки зрения. Это подтверждает мою оценку, что мы в Европе, а следовательно, и в Германии, должны стать гораздо более независимыми от США с точки зрения политики безопасности", - сказал он.

Журналисты Вloomberg также добавили, что Мерц назвал легитимным лозунг "Америка превыше всего". Однако, по его мнению, лозунг "Америка только" не отвечает интересам США.

"Вам также нужны партнеры в мире, и одним из таких партнеров может быть Европа. Если вы не можете иметь дело с Европой, то хотя бы сделайте Германию своим партнером. Именно это я пытаюсь сделать", - сказал Мерц, обращаясь к США.

Мерц выразил надежду, что администрация Трампа "признает, что мы являемся партнерами и что у нас есть общая цель, а именно - сохранение свободы, безопасности и мира на нашем континенте".

Мерц предположил, что мюнхенская речь Вэнса помогла подтолкнуть Германию к масштабному расширению ее вооруженных сил.

Реакция на новую стратегию США

Напомним, что 5 декабря США опубликовали новую стратегию национальной безопасности, которую одобрил президент Дональд Трамп. В ней говорится, что Европа столкнется с "цивилизационным стиранием" из-за десятилетий экономического упадка, а также политических и культурных неудач.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выделила в ней то, что США и Евросоюз все еще остаются союзниками. По мнению Каллас, вместе США и ЕС могут решать глобальные проблемы.

Несмотря на критику европейцев, стратегия понравилась Кремлю. Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ее, отметив, что корректировки стратегии США соответствуют "видению России".

Как отметило издание Financial Times, в стратегии США попытались переосмыслить национальную безопасность с точки зрения цивилизации. Однако, в определении цивилизации, данном администрацией Трампа, явно присутствует сильный расовый элемент, хотя он и не сформулирован прямо.

