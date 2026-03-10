В Сибири нашли мумию с татуировками возрастом более 2000 лет

Благодаря современным технологиям ученые обнаружили на теле древней женщины сложные татуировки, которые раскрывают новые детали культуры племен Пазырыкцы.

Ученые исследовали мумифицированное тело женщины, которая жила более двух тысяч лет назад в Сибири, и обнаружили на ее коже сложные татуировки, чудом сохранившиеся до наших дней. Древние рисунки на руках и предплечьях стали одним из самых подробных свидетельств культуры кочевых племен этого региона.

Исследование возглавил археолог Джино Каспари из Института геоантропологии Макса Планка и Бернского университета. Ученые использовали инфракрасную и ближнюю инфракрасную съемку, чтобы увидеть татуировки, которые стали почти невидимыми из-за процесса мумификации. Результаты работы опубликованы в журнале Antiquity.

Сложные сцены на коже

Благодаря новым технологиям исследователи смогли воссоздать целый набор рисунков. На руках женщины обнаружили простые мотивы – изображения цветов и птицы, похожей на петуха. Зато на предплечьях татуировки значительно сложнее.

Среди них – сцена с животным, похожим на лося, на которого нападает мифическое существо, а также изображение драматической борьбы между рогатыми животными и тиграми.

Символы идентичности

По мнению исследователей, татуировки имели важное культурное значение. Узоры не перекрывали друг друга и были размещены очень продуманно, что может свидетельствовать об их роли в определении социального статуса или личной идентичности.

"Эти находки показывают, насколько утонченными были эти люди", – отметил Джино Каспари.

Как создавали татуировки

Анализ также показал, что татуировки наносили методом ручного прокалывания кожи с помощью острых инструментов или игл. В исследовании участвовал и современный мастер татуировок Дэнни Ридей, который помог воссоздать древнюю технику.

По его словам, результаты подтверждают, что мастера культуры Пазырик были высококвалифицированными ремесленниками – на уровне с мастерами железного века, которые создавали сложные изделия из дерева, кожи, текстиля и металла.

