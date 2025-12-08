Расовая нетерпимость или переосмысление цивилизации: FT пояснило, в чем стратегия Трампа

Администрация президента США сделала попытку переосмыслить национальную безопасность с точки зрения цивилизации.

Новую стратегию национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа плохо оценили в Европе. Однако, пишет Financial Times, этим интересным документом США попытались реализовать очень амбициозную задачу. А именно - переосмыслить национальную безопасность с точки зрения цивилизации.

Авторы напомнили, что традиционные подходы к национальной безопасности сосредоточены на военных и экономических императивах. Новая стратегия только косвенно упоминает эти вопросы.

Гораздо более энергичным и инновационным документ становится, когда речь заходит о цивилизационных вопросах. В определении цивилизации, данном администрацией, явно присутствует сильный расовый элемент, даже если он и не сформулирован прямо. Первым приоритетом политики, указанным в документе, является прекращение "массовой миграции". Стратегия настаивает: "Мы должны защитить нашу страну от вторжения неконтролируемой миграции".

Эта идея затем распространяется через Атлантику на Европу. Именно это лежит в основе спорного утверждения стратегии о том, что Европа находится на грани "цивилизационного исчезновения":

"В стратегическом документе утверждается, что "более чем вероятно, что в течение нескольких десятилетий, самое позднее, некоторые члены НАТО станут преимущественно неевропейскими".

Авторы пишут, что это утверждение напоминает то, что психологи иногда называют "проекцией". А на самом деле, согласно данным переписи населения, именно США к 2045 году станут страной, где "большинство населения будет составлять небелое население". При текущих тенденциях, Великобритании и Германии потребуется еще несколько десятилетий, чтобы пересечь аналогичный порог. Тем не менее, чтобы предотвратить "исчезновение цивилизации" в Европе, администрация Трампа предлагает: "Культивировать сопротивление текущей траектории развития Европы в европейских странах". Это явно означает поддержку националистических, антииммиграционных партий, таких как "Альтернатива для Германии", "Национальный фронт" во Франции и "Реформа" в Великобритании.

"Откуда взялся этот цивилизационный поворот в американской внешней политике? Самым влиятельным автором стратегии считается Майкл Антон, который до недавнего времени был директором по планированию политики в Государственном департаменте. Ранее Антон прославился как автор статьи 2016 года под названием "Выборы рейса 93". В ней утверждалось, что предотвращение избрания Хиллари Клинтон было вопросом национального выживания для США, которым необходимо было избрать Трампа, чтобы предотвратить "бесконечный приток иностранцев из третьего мира". В 2016 году он утверждал, что терпимость к массовой иммиграции является признаком "цивилизации, которая хочет умереть". Звучит знакомо?", - говорится в статье.

Отношение к стратегии в Европе

Авторы рассуждают, насколько серьезно европейцы должны относиться к таким тезисам. Напоминают, что выработано три основных подхода. Согласно первому, большинство национальных стратегий безопасности являются бессмысленной чепухой, тщательно изучаемой в аналитических центрах, но имеющей мало отношения к реальному миру.

Второй взгляд заключается в том, что все это является частью усилий США по оказанию сильного давления на ЕС, чтобы он подчинился по вопросам, которые действительно волнуют администрацию Трампа. Это вопросы заключения мирного соглашения с Россией и прекращение европейских попыток регулировать американские технологические компании.

Авторы напомнили о посте заместителя госсекретаря США Кристофер Ландау, который обвинил европейских союзников Америки в "цивилизационном самоубийстве". Ландау предположил, что США больше не могут "притворяться, что мы являемся партнерами" стран ЕС, которые принимают политику, "совершенно несовместимую" с американскими интересами. В перечень политики, которую он перечислил, вошли предполагаемая "цензура", а также "климатический фанатизм".

"Это звучит как едва завуалированная угроза: откажитесь от политики ЕС, которая не нравится администрации Трампа, или США пересмотрят свою поддержку НАТО", - пишут авторы.

Формулировки Стратегии в сочетании с угрозами Ландау могут также поддержать третье, еще более радикальное толкование. Администрация возражает не только против отдельных политических мер ЕС, но и против самого существования ЕС, "который изображается как "глобалистский" проект, враждебный американским интересам".

"Если следовать этой линии мышления до логического завершения, то США могут отделиться от НАТО, отвернуться от нынешних европейских правительств и навсегда сблизиться с Россией. Пресс-секретарь Владимира Путина уже высоко оценил стратегию и заявил, что она соответствует позиции Кремля. Близкие к Путину россияне использовали X для поддержки заявления администрации Трампа о том, что свобода слова в Европе находится под угрозой", - добавили авторы.

Они делают вывод, что в настоящее время идет борьба между двумя разными версиями Запада, которая противопоставляет США и Европу друг другу:

"Взгляд администрации Трампа на "западную цивилизацию" основан на расе, христианстве и национализме. Европейская версия — это либеральный взгляд, основанный на демократии, правах человека и верховенстве закона, включая международное право".

При этом в Европе, отмечается в статье, наибольшую угрозу либеральной версии западной цивилизации представляют крайне правые партии, которые поддерживают США, а также российское государство, с которым администрация Трампа пытается наладить отношения.

