Обновленный документ прокомментировал пресс-секретарь Путина Песков.

Обновленная стратегия национальной безопасности США во многом соответствует видению Москвы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российским журналистам.

"Нынешняя администрация в корне отличается от предыдущих, и, конечно, сейчас президент Трамп (Дональд Трамп - президент США, - ред.) силен с точки зрения внутриполитических позиций, и это дает ему возможность корректировать в соответствии со своим видением концепцию", - сказал он.

Спикер Кремля отметил, что те корректировки, которые он заметил, "соответствуют во многом нашему видению".

"И, наверное, можно надеяться, что это может быть скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования по Украине", - сказал он.

Отдельно Песков высказался о "формулировке против конфронтации и в сторону диалога", "выстраивании новых отношений" в стратегии.

"Это то, о чем говорит Путин. Это, конечно, радостно, с одной стороны, но с другой, мы знаем, что бывает, когда очень красиво концептуально все написано, но то, что у них называется deep state, делает все по-другому. Бывает и так. Поэтому нужно очень внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция", - добавил он.

США обновили стратегию национальной безопасности

Как сообщал ранее УНИАН, в обновленной стратегии национальной безопасности США объявили завершение войны в Украине своим "основным интересом". Новый документ также определяет восстановление стратегической стабильности с Россией главным приоритетом в Европе. США также заявили, что НАТО не должно восприниматься как "постоянно расширяющийся альянс". В стратегии также указано, что европейские государства должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону, а администрация США находится "в конфликте" с европейскими чиновниками, чьи правительства демонстрируют "нереалистичные ожидания" и подрывают демократические процессы.

Итальянский политолог Натали Точчи считает, что новая стратегия означает, что США становятся союзником РФ в агрессии против Европы. По ее мнению, президент США мечтает вместе с Путиным "разделить и завоевать" европейский континент, доверив значительную часть "грязной работы" националистическим, ультраправым европейским силам, поддерживаемым и Москвой, и Вашингтоном.

