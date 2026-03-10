Киев ждет теплая пятидневка: синоптики порадовали прогнозом (график)

Осадков в столице в ближайшие дни не будет.

В ближайшие дни, с 10 по 14 марта, погода в Киеве порадует теплом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Прогнозируем еще одну пятидневку спокойной по-весеннему приятной погоды, которую будет обусловливать область высокого давления", - говорят синоптики.

По их данным, осадков в эти дни не ожидается, а ветер будет умеренным.

При ясном небе по области ночью рассчитываем на минимальную температуру от небольшого плюса до небольшого минуса, днем солнце щедро будет дарить тепло +10°...+17° с небольшим понижением 14 марта.

В Киеве на этой неделе ожидается достаточно ровный ход температуры как ночью, так и днем. В темное время суток столбики термометров будут показывать +1°...+3°, днем +13°...+15°. Только 14 марта будет +10°...+12°.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе в Украине установится по-настоящему весенняя погода - ожидается много солнца и ощутимое потепление. В некоторых регионах температура воздуха может подниматься почти до +20°. Такой прогноз обнародовал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, нынешние погодные условия свидетельствуют о приходе настоящей солнечной весны и начале активной вегетации многих растений.

Синоптик отмечает, что в ближайшие дни по всей территории страны будет преобладать сухая и теплая погода. Дневная температура будет достаточно высокой, а ветер – слабым.

До конца недели существенных осадков не прогнозируют. Только в отдельных районах ночью и утром возможно образование слабого тумана, который быстро исчезнет после восхода солнца.

В то же время в ночные часы местами еще могут фиксироваться кратковременные приморозки. Скорее всего, они будут возникать в низинах, а также в горных районах Карпат.

