Кремлю придется отказаться от планов весенне-летнего наступления: анализ ISW

ВСУ разрушают планы Кремля по захвату Запорожской области.

Украинские войска успешно контратакуют не только на Александровском и Гуляйпольском направлениях, но и на западе Запорожской области. Эти контратаки оказывают тактическое, оперативное и стратегическое воздействие, которое может сорвать план наступательной кампании России весной-летом 2026 года, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Планы по захвату Запорожья провалились

Как отмечают аналитики, российское командование, вероятно, надеялось на успех штурма Орихова с востока и запада, что позволило бы российским войскам обойти хорошо укрепленные оборонительные линии Украины в Запорожской области, идущие с востока на запад, вместо того, чтобы пытаться продвигаться с помощью фронтальных атак с юга.

Однако контратаки Украины на Гуляйпольском и Александровском направлениях в конце января значительно осложнили планы России по быстрому продвижению к Орихову, а затем к Запорожью с востока, отмечают в ISW.

Критические проблемы РФ

Как отмечается в отчете ISW, в начале марта российские войска столкнулись с гораздо более сложной обстановкой на поле боя на юге Украины, чем в начале 2026 года. Украинские войска связали российские силы на Гуляйпольском и Александровском направлениях, кроме того, им пришлось быстро адаптироваться к проблемам со связью и управлением в результате блокировки Starlink.

При этом контратаки Украины помешали российским войскам укрепить позиции, которые они заняли осенью 2025 года.

"Российские войска, по-видимому, пытались продолжить наступление, не консолидируя позиции должным образом, что позволило Украине начать контратаки. Способность украинских войск воспользоваться этими российскими ошибками, вероятно, лишила российские войска исходных наступательных позиций, с которых они намереваются начать летнее наступление с нереалистичной целью достижения города Запорожья", - отмечают аналитики.

Каскадный эффект

Контратаки на юге Украины также оказывают стратегическое влияние на другие части театра военных действий. В частности, российской группировке "Днепр", возможно, придется перебросить части из Херсонской области, чтобы помочь российским войскам на Запорожье противостоять украинским контратакам.

"Каскадные последствия, которые украинские контрнаступления на Александровском, Гуляйпольском и Запорожском направлениях вызвали на других участках фронта, показывают, насколько ограничена структура российских войск на Украине", - отмечают в ISW.

При этом ограниченные кадровые резервы России могут препятствовать ее планам в других районах, и решение российского командования передислоцировать силы из Донецкой области в Запорожскую область может помешать ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года против украинского "пояса крепостей":

"Тот факт, что серия тактических контратак Украины вынуждает Россию принимать решения оперативного и стратегического уровня, указывает на то, что российские силы сильно истощены даже в преддверии запланированного крупного наступления. Кремлю, вероятно, придётся либо отказаться от прежних планов весенне-летнего наступления 2026 года, либо существенно их скорректировать – либо в Донецкой области, либо в Запорожской области, либо в обеих".

Контрнаступление ВСУ на юге -- новости

Как сообщал УНИАН, 8 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинским защитникам удалось восстановить контроль над примерно 400-435 кв. км территории.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что на нескольких участках линии фронта Силы обороны Украины перехватили инициативу, активно проводят контратакующие действия, восстанавливают контроль над так называемой "серой зоной" и зачищают от врага несколько населенных пунктов.

Также недавно командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов заявил, что город Гуляйполе почти оккупирован. Впрочем, добавил он, "это часть общего замысла", и в ближайшее время "все поймут, почему именно так идет ход". По его словам, планы врага разрушены.

