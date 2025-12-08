Зеленский заявил, что есть вызовы, которые Украина не сможет преодолеть самостоятельно.

В Лондоне на Даунинг-стрит проходит встреча лидеров Британии, Франции, Германии и Украины. Одной из главных тем саммита станут, в частности, "мирный план" США для Украины, а также поддержка Киева, пишет The Guardian.

Первые заявления лидеров на встрече

В своей вступительной речи премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что необходимо обеспечить справедливый и прочный мир в Украине. В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это "важный момент для обсуждения всех деликатных вопросов".

Также украинский лидер отметил важность единства между Европой, Украиной и США.

"Есть вызовы, которые Украина не сможет преодолеть самостоятельно. Стране нужна поддержка как США, так и европейских партнеров", - сказал Зеленский.

В ответ на это президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у Европы есть "много козырей в рукавах". Он говорит о необходимости найти способ сблизить Европу и США, чтобы согласовать дальнейшие действия для достижения мира.

В издании добавили, что канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что ближайшие дни могут быть "решающими" для всей Европы в отношении Украины. Он упомянул мирную инициативу США, а также подчеркнул, что Европа решительно поддерживает Украину и будет продолжать поддерживать страну, поскольку "судьба Украины - это судьба Европы".

Кроме того, Мерц отметил, что скептически относится к некоторым пунктам "мирного плана" США. Он заверил, что именно об этом он хочет поговорить с другими лидерами.

О чем говорит тон вступительных речей лидеров

Британский журналист Якуб Крупа считает, что мрачный тон вступительных речей лидеров был весьма показателен. Он уверен, что этот саммит позволит обсудить неотложные и актуальные проблемы в урегулировании войны в Украине.

"Все четверо давали понять, что находятся в сложной ситуации, но отчаянно нуждаются в поддержке американцев, как бы трудно это ни было. Неудивительно, что больше всего этот момент подчеркивал Зеленский", - написал журналист.

Также Крупа обратил внимание на то, как Макрон сделал выпад в адрес администрации США, заявляя о "козырях в рукавах". Он подчеркнул, что это явная отсылка к взрывным комментариям президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского в феврале во время их встречи в Овальном кабинете.

Кроме того, журналист отметил, что Мерц был единственным лидером на встрече, который явно выразил скептицизм по поводу некоторых предложений США. Он напомнил, что канцлер Германии на протяжении десятилетий был одним из самых ярых сторонников трансатлантических отношений, но теперь, похоже, он все больше сомневается в администрации Трампа.

Главная проблема в переговорах по "мирному плану" для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров по мирной инициативе, предложенной США, стороны так и не достигли согласия относительно будущего Донецкой и Луганской областей. Он поделился, что есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения по Донбассу.

По словам президента, Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего от США. Он подчеркнул, что украинцы должны знать, что будет, если Россия снова начнет войну.

