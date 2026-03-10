Трамп готов ликвидировать нового лидера Ирана, если тот не уступит США, - WSJ

В США рассматривают возможность устранения верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если Тегеран не откажется от ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что готов поддержать ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не согласится на требования Вашингтона, в частности о прекращении ядерной программы страны.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких действующих и бывших американских чиновников. По данным источников газеты, в администрации Трампа считают, что Моджтаба Хаменеи продолжит жесткую политику своего отца – бывшего верховного лидера Али Хаменеи – и не будет готов к компромиссам с Западом.

Собеседники издания также отметили, что выполнение возможной операции по ликвидации иранского лидера могут поручить Израилю.

Официально в Вашингтоне эту информацию не комментировали. В то же время аналитики предупреждают, что подобный сценарий может резко обострить конфликт между США и Ираном и привести к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Новый верховный лидер Ирана - что известно

Как сообщал УНИАН, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны. Моджтаба Хаменеи является вторым по старшинству сыном покойного бывшего высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Он родился в Мешхеде в 1969 году.

Новый руководитель Ирана долгое время оставался малоизвестной фигурой. Он является вторым сыном Али Хаменеи и на протяжении многих лет держался в тени, редко выступая публично.

Моджтаба Хаменеи служил в батальоне "Хабиб" Корпуса стражей исламской революции во время ирано-иракской войны 1980-х годов. Именно служба в этой структуре помогла ему установить тесные связи с представителями силовых элит, которые сегодня занимают ключевые посты в государстве.

