США опубликовали обновленную стратегию национальной безопасности.

США опубликовали обновленную стратегию национальной безопасности, в которой основным интересом указано прекращение военных действий в Украине. Новый документ также определяет восстановление стратегической стабильности с Россией главным приоритетом в Европе.

"Важно стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность с Россией. А также — обеспечить поствоенное восстановление Украины для ее выживания как жизнеспособного государства", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

США также заявили, что НАТО не должно восприниматься как "постоянно расширяющийся альянс", а европейские государства должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

В стратегии также указано, что администрация США находится "в конфликте" с европейскими чиновниками, чьи правительства демонстрируют "нереалистичные ожидания" и подрывают демократические процессы.

Кроме того, в документе отмечено, что Ближний Восток больше не является доминирующим направлением американской внешней политики. Вместо этого Индо-Тихоокеанский регион станет одним из ключевых геополитических и экономических фронтов в этом столетии.

В стратегии также подчеркивается, что США должны сосредоточиться при торговле с Китаем только на нестратегических товарах.

США и война в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал, что в ближайшее время по вопросу завершения войны в Украине ожидаются "хорошие новости".

В то же время европейские лидеры предупредили президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться ни на какие требования России без твердых гарантий безопасности со стороны США. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что Соединенные Штаты могут предать Украину во время мирных переговоров с РФ.

