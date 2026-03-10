Будет ли внезапный обвал моста Патона: специалисты ответили, на чем сейчас держится объект

Результаты последних обследований столичного моста Патона подтверждают необратимую деградацию его конструкций.

Результаты последних обследований столичного моста Патона подтверждают постепенную и необратимую деградацию его конструкций, заявили специалисты Национальной академии наук Украины. Они подчеркивают, что основной причиной плачевного состояния объекта стали многолетние коррозионные процессы в сочетании с отсутствием своевременной комплексной реконструкции.

По состоянию на 2025 год стенки главных балок моста уже имеют сквозные повреждения – из-за ржавчины в металле образовались дыры и прорывы, ответили в НАН на запрос Telegraf. Критическому разрушению подверглись поперечные балки, а пораженная коррозией арматура буквально "рвет" железобетонную плиту проезжей части; кроме того, зафиксированы многочисленные разрывы горизонтальных связей сооружения.

Также сообщается, что в целом "все эти ключевые конструктивные части, формирующие мостовой пролет (расстояние между опорами моста), находятся в неработоспособном состоянии". И все держится исключительно потому, что металлические конструкции изначально были спроектированы со "значительным запасом прочности".

Но вот как долго еще продержится мост, ученые прогнозировать не хотят. "Внезапного обвала всего сооружения не ожидается", - отмечают специалисты. Но вот аварийные ситуации все же возможны, и чтобы их избежать, необходимо, в частности, "безотлагательно выполнить первоочередные ремонтные работы" – ремонт связей пролетных строений, промежуточных опор №11 и №21 наземной и подводной частей, а также столбов освещения, перильного ограждения и замена деформационных швов.

Это позволит "временно стабилизировать ситуацию", но все равно нужна комплексная реконструкция, заявляют эксперты.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые бьют тревогу из-за состояния моста Патона. Очередное плановое обследование моста имени Патона зафиксировало новые угрожающие факты в мостовом сооружении. Возникли значительные дефекты и повреждения.

Впоследствии специалисты НАН Украины предупредили о последствиях разрушения моста Патона. Это потенциально приведет к человеческим жертвам и коллапсу всей транспортной инфраструктуры Киева.

