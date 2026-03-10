Неприхотливый спатифиллум нужно пересаживать хотя бы раз в два года.

Спатифиллум относится к тем цветам, которые достаточно легкого питательного грунта и рассеянного света, чтобы цвести буквально круглый год. Это одно из самых неприхотливых растений, но все же и их нужно время от времени пересаживать, поскольку корни спатифиллума сильно разрастаются. Если это не исправить вовремя, разделив куст или предложив ему кашпо побольше, то растение может пострадать.

Как пересаживать спатифиллум и почему без этого не обойтись

Эксперты в области декоративного садоводства, - доцент Университета штата Мэн Анкит Сингх и автор книги "Комнатные растения" Лиза Элдред Штайнкопф, - дали несколько советов сайту Martha Stewart о том, как правильно пересаживать спатифиллум. К счастью, пересадить спатифиллум довольно просто, а все, что нужно, - свежая земля, горшок побольше, немного сноровки и свободного времени.

Если не удалось вовремя пересадить растение, то это чревато неприятностями, ведь переплетение корней спатифиллума может быть причиной пожелтения или побурения кончиков листьев. Да и виной общего ухудшения состояния растения может быть именно то, что корням, которые заплели весь ком земли, стало тесно в контейнере.

Пересадка – это также самый подходящий момент, чтобы обновить грунт. С годами, проведенными в тесном горшке, почвенная смесь становится плотнее, теряет структуру. Растению становится тяжело просто выживать, а не то, что развиваться. А про цветение уже и речи не будет.

"Неравномерное распределение влаги может привести к стрессу для корней или их гниению. Пересадка обновляет субстрат, поддерживает здоровое функционирование корней, стабилизирует уровень влажности и помогает растению возобновить активный рост и цветение", – отметил Анкит Сингх.

Время пришло: когда пересаживать спатифиллум

Как часто пересаживать спатифиллум? Как правило, спатифиллум пересаживают каждый год или через год. Можно и раньше, если вы заметили признаки сильного разрастания корней или потери свойств почвенной смеси.

Как понять что нужно пересаживать спатифиллум? Один из признаков – появление корней в дренажном отверстии или на поверхности почвы. Также пора пересаживать, если земля быстро высыхает после полива, вода быстро проходит сквозь горшок и становится трудно как следует промочить ком земли. Или, наоборот, вода плохо впитывается, а затем долго остается влажной и появился кислый запах. Коричневые кончики листьев также могут быть признаком деградации почвы.

Как пересаживать спатифиллум? Пересадить этот цветок довольно просто. Менять ли горшок, зависит от степени разрастания корней. Если им уже тесно, поберите горшок побольше, если нет, то можно просто заменить субстрат.

Для начала определитесь с размером горшка . Новый должен быть немного больше в объеме, дополнительных 2,5-5 сантиметров в ширину будет достаточно. Главное, чтобы в нем были дренажные отверстия, и воде было куда стекать, чтобы она не застаивалась в середине.

. Новый должен быть немного больше в объеме, дополнительных 2,5-5 сантиметров в ширину будет достаточно. Главное, чтобы в нем были дренажные отверстия, и воде было куда стекать, чтобы она не застаивалась в середине. Затем время выбора подходящего субстрата . Сингх рекомендует рыхлую смесь для комнатных растений, которая хорошо проводит воду.

. Сингх рекомендует рыхлую смесь для комнатных растений, которая хорошо проводит воду. Растение нужно извлечь из старого горшка . Это можно сделать под углом, потянув за основания стеблей. Если растение туго выходит, можно сжать стенки горшка. К слову, поэтому профессионалы предпочитают непоказные горшки из легкого пластика с ровными стенками. А для красоты их можно поставить в декоративные кашпо.

. Это можно сделать под углом, потянув за основания стеблей. Если растение туго выходит, можно сжать стенки горшка. К слову, поэтому профессионалы предпочитают непоказные горшки из легкого пластика с ровными стенками. А для красоты их можно поставить в декоративные кашпо. Если есть мягкие корни или от них исходит запах, то все это нужно обрезать . Срезы можно присыпать толченым углем.

. Срезы можно присыпать толченым углем. Распределите землю в новом горшке. Посадите растение с тем же уровнем заглубления, что и до пересадки.

в новом горшке. Посадите растение с тем же уровнем заглубления, что и до пересадки. Распределите корни и засыпьте горшок до краев почвенной смесью. Модно немного примять, чтобы земля плотнее присыпалась к корням и не было воздушных карманов.

Теперь можно пролить водой, чтобы почва окончательно осела. Поливайте до тех пор, пока вода не покажется снизу горшка. Когда сойдет вся вода, ее нужно слить и не давать лишней воде застаиваться.

После этого поставьте спатифиллум на яркий, но рассеянный свет на пару недель. Важно помнить, что после пересадки растение уязвимо, и прямые солнечные лучи могут обжечь листья. Еще дольше нельзя удобрять растение, чтобы не обжечь корни. Первая подкормка спатифиллума после пересадки может быть не раньше, чем через месяц, а лучше дождаться полутора.

