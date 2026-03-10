Цены на широко используемый металл падают после слов Трампа о войне с Ираном

Алюминий продолжает падать после достижения четырехлетнего максимума. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном, которая привела к перебоям в поставках металла из Ближнего Востока, может закончиться.
Издание Bloomberg пишет, что цены на этот широко используемый металл упали на 3,5% на Лондонской бирже металлов после того, как Трамп заявил, что война с Ираном закончится "очень скоро", поскольку он столкнулся с растущим экономическим и политическим давлением после нескольких дней жестких колебаний на нефтяных рынках.
Цены на алюминий уже снизились 9 марта на фоне широкой распродажи на финансовых рынках после того, как достигли 3544 долларов за тонну, что стало максимальным показателем с марта 2022 года, в связи с эскалацией конфликта. Фактическое закрытие Ормузского пролива привело к прекращению поставок металла из Персидского залива, которые составляют около 9% мирового предложения.
Аналитик Guangzhou Finance Holdings Futures Co Джон Ли отметил, что комментарии Трампа ослабили опасения по поводу поставок из Ближнего Востока. Однако цены вряд ли будут падать дальше, и алюминий в Шанхае может найти поддержку около 3475 долларов за тонну на фоне роста весеннего спроса в Китае.
К 3:38 по киевскому времени алюминий подешевел на 2% до 3315 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 3,3 доллара.
Цены на металлы - последние новости
26 февраля медь неожиданно пошла вниз, потому что инвесторы ожидали восстановления спроса со стороны промышленных потребителей в Китае после празднования Лунного Нового года.
9 марта золото также начало дешеветь на фоне укрепления доллара, а рост цен на энергоносители усилил опасения по поводу инфляции и еще больше ухудшил перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в ближайшей перспективе.