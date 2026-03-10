Цены на широко используемый металл падают после слов Трампа о войне с Ираном

Фактическое закрытие Ормузского пролива привело к прекращению поставок металла из Персидского залива.

Алюминий продолжает падать после достижения четырехлетнего максимума. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном, которая привела к перебоям в поставках металла из Ближнего Востока, может закончиться.

Издание Bloomberg пишет, что цены на этот широко используемый металл упали на 3,5% на Лондонской бирже металлов после того, как Трамп заявил, что война с Ираном закончится "очень скоро", поскольку он столкнулся с растущим экономическим и политическим давлением после нескольких дней жестких колебаний на нефтяных рынках.

Цены на алюминий уже снизились 9 марта на фоне широкой распродажи на финансовых рынках после того, как достигли 3544 долларов за тонну, что стало максимальным показателем с марта 2022 года, в связи с эскалацией конфликта. Фактическое закрытие Ормузского пролива привело к прекращению поставок металла из Персидского залива, которые составляют около 9% мирового предложения.

Видео дня

Аналитик Guangzhou Finance Holdings Futures Co Джон Ли отметил, что комментарии Трампа ослабили опасения по поводу поставок из Ближнего Востока. Однако цены вряд ли будут падать дальше, и алюминий в Шанхае может найти поддержку около 3475 долларов за тонну на фоне роста весеннего спроса в Китае.

К 3:38 по киевскому времени алюминий подешевел на 2% до 3315 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 3,3 доллара.

Цены на металлы - последние новости

26 февраля медь неожиданно пошла вниз, потому что инвесторы ожидали восстановления спроса со стороны промышленных потребителей в Китае после празднования Лунного Нового года.

9 марта золото также начало дешеветь на фоне укрепления доллара, а рост цен на энергоносители усилил опасения по поводу инфляции и еще больше ухудшил перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в ближайшей перспективе.

Вас также могут заинтересовать новости: