Кая Каллас подчеркнула, что Европа и США могут совместно решать глобальные проблемы.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Вашингтон к единству на фоне новой стратегии национальной безопасности США, в которой американцы критикуют Европу. Как пишет Euronews, об этом она рассказала на Дохийском форуме в Катаре.

По словам Каллас, США и Европе следует "держаться вместе". Таким образом, считает она, можно будет решить глобальные проблемы, в том числе войну в Украине. А также противодействовать экономическому давлению со стороны Китая.

"Давайте сосредоточимся на том, что мы можем сделать вместе. Я имею в виду, что мы можем взять из этой стратегии безопасности то, что мы все еще союзники Америки. Мы не всегда имеем общее мнение по всему", - сказала она.

Издание отметило, что ее слова кажутся попыткой преуменьшить разногласия между Вашингтоном и европейскими союзниками по НАТО.

Больше о новой стратегии США

Как писал УНИАН, США опубликовали обновленную стратегию национальной безопасности. Основным интересом в ней указано прекращение военных действий в Украине. Новый документ также определяет восстановление стратегической стабильности с Россией главным приоритетом в Европе.

По данным Bloomberg, это документ предупреждает Европу о риске "быть уничтоженной", если не изменить политику и подходы к безопасности. Издание отметило, что европейские лидеры сталкиваются с самым сложным моментом в попытке сохранить трансатлантический союз.

На стратегию также отреагировали и в России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что во многом стратегия соответствует видению Москвы. Также он заявил, что стратегия может стать "залогом конструктивного продолжения совместной работы над поисками мирного урегулирования по Украине".

