США разрешили 'самодепортироваться' подозреваемому в дерзком ограблении драгоценностей

Он смог избежать суда и, вероятно, длительного срока в тюрьме.

Федеральные иммиграционные органы США одобрили самодепортацию подозреваемого в ограблении драгоценностей на сумму 100 миллионов долларов. Это позволило ему избежать суда и потенциального тюремного заключения, пишет FOX News.

42-летний Хесон Нелон Пресилья Флорес был одним из семи человек, которым в прошлом году было предъявлено обвинение в преследовании бронированного грузовика в Калифорнии и краже бриллиантов, изумрудов, золота, рубинов и дизайнерских часов в июле 2022 года. Это считается крупнейшим ограблением ювелирных изделий в истории США.

Флоресу грозило до 15 лет заключения в федеральной тюрьме, если он будет признан виновным.

Вместо этого иммиграционная и таможенная служба США депортировала Флореса в конце прошлого месяца после того, как он попросил о добровольном выезде.

Ювелиры, у которых похитили драгоценные вещи, также ищут ответы от иммиграционных органов.

"Когда обвиняемый в крупном федеральном деле о краже покидает страну до суда, жертвы остаются без ответов, без приговора и без завершения дела", – сказал газете Los Angeles Times Джерри Кролл, адвокат ювелирных компаний.

Адвокат Флореса, Джон Д. Робертсон, подал ходатайство о закрытии обвинительного акта против своего клиента, прося окончательно снять обвинения и закрыть дело. Федеральные прокуроры заявили, что они все еще хотят привлечь Флореса к суду, прося снять обвинения "без предубеждений", чтобы обеспечить уголовное преследование в будущем.

Согласно судебным документам, Флорес просил о депортации в Чили. Судья отклонил его ходатайство о добровольном выезде, но вынес окончательное решение о депортации. После этого его депортировали в Эквадор.

Ограбление ювелирных компаний

Согласно обвинительному заключению, ограбление было совершено в июле 2022 года. Подозреваемые преследовали тягач Brink's с прицепом, который покидал международную ювелирную выставку вблизи Сан-Франциско с десятками мешков драгоценностей. Жертвы сообщили об убытках на сумму более 100 миллионов долларов, но Brink's заявила, что стоимость похищенных вещей составляет менее 10 миллионов долларов.

Согласно иску, поданному охранной компанией, один из водителей спал внутри автомобиля, а другой принимал пищу на остановке для отдыха, когда воры ворвались внутрь.

Депортация из США

Напомним, что более 600 тысяч венесуэльцев, находящихся в США, могут столкнуться с депортацией после военной операции Соединенных Штатов по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. До этого они находились под защитой программы, которая не позволяла вернуть их в Венесуэлу из-за преступлений режима. Но сейчас программу остановил президент Дональд Трамп.

