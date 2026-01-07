Массовая депортация и новые визовые ограничения стали прямым следствием операции США против режима Мадуро и резкого изменения иммиграционной политики Вашингтона.

Более 600 тысяч венесуэльцев, которые находятся в США, могут столкнуться с депортацией после военной операции Соединенных Штатов по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Ранее венесуэльские мигранты имели временный защищенный статус (TPS), предоставленный из-за экономического кризиса и нарушения прав человека при режиме Мадуро. Однако администрация Дональда Трампа отменила обе программы TPS - в апреле и ноябре, лишив защиты около 616 тысяч человек.

Представитель Службы гражданства и иммиграции США Мэтью Трагессер заявил, что после устранения Мадуро венесуэльцы "могут вернуться домой и отстроить будущее своей страны". В то же время в Министерстве внутренней безопасности отметили, что Венесуэла теперь "свободнее, чем была раньше".

Несмотря на заявления о возможности подачи на статус беженца, рассмотрение заявлений об убежище пока приостановлено, а Венесуэла входит в перечень стран с запретом на иммиграционные решения. По словам конгрессмена-демократа Дэна Голдмана, после рейда против Мадуро планируется увеличение количества депортационных рейсов.

Другие визовые ограничения

Параллельно администрация Трампа ужесточила визовые ограничения, добавив Венесуэлу в список из 38 стран, граждане которых могут быть обязаны внести визовый залог до 15 тысяч долларов. Новые требования вступят в силу 21 января и являются частью более широкой стратегии ограничения иммиграции, отмечает Axios.

Государственный департамент заявляет, что такая политика должна сдерживать превышение срока пребывания по визам, однако критики называют ее карательной и политически мотивированной, особенно на фоне недавних действий США в Венесуэле.

Операция США в Венесуэле - последние новости

Напомним, что в результате военной операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибло около 75 человек, пишет The Washington Post.

По словам источников, количество погибших колеблется от 67 до 80 человек. В эту цифру входят сотрудники сил безопасности Венесуэлы и Кубы, а также гражданские, которые оказались в эпицентре боев, в частности во время интенсивной перестрелки в резиденции Мадуро в Каракасе. Оценки США в целом совпадают с данными, которые ранее обнародовала венесуэльская сторона.

По данным западных СМИ, РФ еще 7 лет назад показывала готовность позволить США действовать в Венесуэле по своему усмотрению в обмен на то, чтобы Вашингтон предоставил Кремлю полную свободу действий в Украине.

