Речь идет о тех, кто нарушал американские законы.

Десятки украинцев, вероятно, будут депортированы из США в рамках большой кампании по выселению мигрантов, которую проводит администрация Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post.

Издание ссылается на судебные документы Министерства юстиции США, в которых говорится о намерении американского правительства депортировать в Украину 41-летнего Романа Суровцева. Это должно произойти уже в ближайший понедельник.

Его адвокаты заявили, что Иммиграционная и таможенная служба США, вероятно, попытаются выгнать "значительное количество" граждан Украины. Есть и другие украинцы, которых уже задержали и которых предупредили, что их вывезут "военными рейсами в Украину или Польшу в понедельник", пишет WP.

По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, посольству известно о "примерно 80 гражданах Украины", в отношении которых выданы окончательные приказы о выдворении "из-за нарушения законодательства США". По ее словам, власти США уже прорабатывают логистические вопросы, учитывая отсутствие прямого авиасообщения с Украиной.

"США могут депортировать сколько угодно. Мы найдем им хорошее применение", - сказал изданию неназванный советник президента Украины.

Между тем адвокаты Суровцева обеспокоены тем, что по крайней мере некоторым украинцам перед депортацией не предоставляют права воспользоваться специальной процедурой выражения "страха перед депортацией", что является нарушением американских законов.

"Украина является зоной боевых действий, сейчас находится в военном положении, и вполне вероятно, что любых депортированных принудительно призовут в армию и отправят на фронт, где им грозит высокая вероятность смерти", - заявили адвокаты украинца.

Причины депортаций

По какому принципу депортируют украинцев - отдельный вопрос. Как пишет WP, и Роман Суровцев, и еще один украинец Андрей Берник, которому тоже грозит депортация - хоть и являются уроженцами Украины, но еще во времена СССР в детском возрасте прибыли в США и их статус гражданина Украины никогда не был подтвержден.

Также издание уточняет, что Суровцев был осужден за многочисленные кражи, Берник - за убийство. "Я заслуживаю депортации, но не в зону боевых действий - не туда, где сейчас идет война. Как вы можете депортировать меня туда, где идет война?", - сказал Берник.

Как пишет WP, украинцев депортировали из США и в предыдущие годы. В прошлом году, например, выгнали 53 человека. Однако в случае Суровцева и Берника, которые не имеют украинского гражданства, их могут депортировать в том числе и в Россию. Практика депортаций в третьи страны стала распространенной во времена Трампа.

Украинские беженцы в США

Как писал УНИАН, еще весной американская пресса писала, что новое правительство США якобы разработало план по массовой депортации беженцев. В частности план якобы предусматривал выселение 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитянцев

Также мы рассказывали, что с недавних пор правительство США сократило денежную помощь бедным жителям страны, в частности украинским беженцам. Это стало ударом для некоторых из них.

