Принятый законопроект является компромиссным, поскольку предусматривает временное финансирование правительства - до 30 января 2026 года.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства, завершив самый длинный в истории США шатдаун, который длился 43 дня.

Как пишет Reuters, Трамп подписал закон спустя несколько часов после того, как его одобрила Палата представителей 222 голосами против 209. Сенат одобрил законопроект несколькими днями ранее. Шесть демократов вышли из своей партии, чтобы проголосовать за законопроект.

Подпись Трампа под законопроектом позволит федеральным служащим, бездействовавшим в связи с 43-дневным шатдауном, вернуться к работе уже в четверг, хотя пока неясно, как быстро полностью возобновится работа государственных служб.

В то же время принятый законопроект является компромиссным, поскольку предусматривает временное финансирование правительства - до 30 января 2026 года. При этом соглашение оставляет нерешенным вопрос об истечении срока действия налоговых льгот по Закону о доступном медицинском обслуживании (Obamacare), продления которых большинство демократов требовало в рамках любой сделки по возобновлению работы правительства.

Последствия шатдауна

Противостояние по расходам стало крупнейшим противостоянием между демократами и республиканцами в Конгрессе с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале этого года. Оно привело к беспрецедентным перебоям в работе государственных служб: администрация Трампа распорядилась сократить коммерческие авиаперевозки по всей стране и впервые приостановила крупнейшую федеральную программу продовольственной помощи.

Шатдаун начался 1 октября, в результате чего около 700 000 федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Сотни тысяч других, от действующих военнослужащих до сотрудников правоохранительных органов и досмотрщиков в аэропортах, остались на работе без оплаты.

По оценкам многих экономистов, закрытие экономики сокращало валовой внутренний продукт более чем на одну десятую процентного пункта в течение каждой из примерно шести недель перерыва, хотя ожидается, что большая часть потерянного производства будет компенсирована в ближайшие месяцы.

Ранее издание Axios писало, что США приостановили экспорт оружия на сумму более 5 миллиардов долларов союзникам по НАТО и Украине из-за шатдауна.

Источники издания уточнили, что речь идет о поставках таких вооружений, как ракеты AMRAAM, боевые системы Aegis и HIMARS, для Дании, Хорватии и Польши. Отмечается, что конечное назначение экспорта точно неизвестно, но "продажа оружия союзникам по НАТО часто перечисляется для помощи Украине".

