Глава российского МИД обвинил Украину в том, что якобы именно ее позиция является препятствием на пути к миру.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что перед переговорами на Аляске Соединенные Штаты якобы заверили РФ в том, что смогут добиться, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "не препятствовал достижению мира". Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

"Судя по всему, в этом вопросе возникли некоторые трудности. Кроме того, нам известно, что в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от урегулирования кризиса политико-дипломатическим путем и полностью сосредоточиться на военном давлении на Россию, то есть окончательно стать частью "партии войны"", - пояснил он.

Впрочем, по его словам, диалог между Соединенными Штатами и Россией продолжается, однако не так быстро, как хотелось бы. Мол, в российско-американских отношениях "много раздражителей", которые остались "в наследство" от предыдущей администрации США.

"Разгребать завалы придется еще долго. С приходом новой администрации мы почувствовали готовность с ее стороны возобновить диалог", - сказал российский министр.

В интервью Лавров обвинил Украину в том, что якобы именно ее позиция является препятствием на пути к миру. Он также подчеркнул, что договоренности по результатам саммита президентов США и России на Аляске "не ставят под вопрос" результат "референдумов" 2014 и 2022 годов.

"Подчеркиваю: несмотря на их (договоренностей, - ред.), по сути, компромиссный характер, мы не отказывались и не отказываемся от принципиальных для нас моментов. И американцы это понимают", - заявил Лавров.

Глава российского МИД высказался о возможной конфискации замороженных российских активов. По его словам, этот шаг "не спасет Украину, она не сможет вернуть никакие долги". Впрочем, пригрозил, что "Россия даст адекватный ответ на попытки кражи своего имущества".

"В Брюсселе и других западных столицах еще могут опомниться и отказаться от запланированной авантюры", - добавил российский министр.

СМИ заподозрили отставку Лаврова

Как сообщал ранее УНИАН, Лавров проигнорировал "ядерное" совещание с диктатором Владимиром Путиным, и это вызвало волну паники и сплетен в Москве - настолько мощную, что Кремлю пришлось публично комментировать ситуацию. Представитель Кремля Дмитрий Песков заверил журналистов, что Лавров "конечно, продолжает занимать должность министра иностранных дел" и назвал сообщения о возможной отставке "ложными".

В Sky News раскрыли, почему Лавров внезапно исчез из поля зрения. "Лавров либо упустил момент, либо отклонился от сценария. Его дипломатия - или скорее ее отсутствие - сорвала саммит и выглядела как провал", - цитировало издание источник среди западных дипломатов. Отмечалось, что для Путина, который стремится наладить диалог с Вашингтоном не только по Украине, но и в вопросах ядерного контроля, это стало ударом по имиджу - мол, президент выглядел слабым и не способным удержать контроль над собственным министром.

