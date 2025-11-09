В Госдепе говорят, что это очень вредит как союзникам, так и американской промышленности.

США приостановили экспорт оружия на сумму более 5 миллиардов долларов союзникам по НАТО и Украине из-за шатдауна. Об этом пишет Axios со ссылкой на Государственный департамент США.

"Это на самом деле очень вредит как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности", - сказал изданию высокопоставленный чиновник Госдепа.

Он уточнил, что речь идет о поставках таких вооружений, как ракеты AMRAAM, боевые системы Aegis и HIMARS, для Дании, Хорватии и Польши. В статье отмечается, что конечное назначение экспорта точно неизвестно, но "продажа оружия союзникам по НАТО часто перечисляется для помощи Украине".

Видео дня

По словам чиновника, незавершенные сделки предусматривают как продажу оружия непосредственно от правительства США союзникам, так и лицензирование частных оборонных компаний США на экспорт.

Издание пишет, что Закон о контроле над экспортом оружия требует от Конгресса пересматривать предложения по продаже оружия, но многие сотрудники Госдепа, в обязанности которых входит инструктирование персонала комитетов Конгресса, из-за шатдауна находятся в отпуске, что и вызвало проблему.

Как рассказал один из высокопоставленных чиновников, в прошлом месяце для поддержки продажи оружия в Бюро политико-военных дел работало лишь около четверти от обычного количества работников.

"Демократы блокируют продажу критически важного оружия, в частности нашим союзникам по НАТО, что вредит промышленной базе США и ставит под угрозу нашу безопасность и безопасность наших партнеров", - заявил представитель бюро Томми Пиготт.

Шатдаун в США

Как сообщал УНИАН, еще в начале октября впервые за семь лет США погрузились в шатдаун. Причина в том, что к началу нового финансового года Конгресс не успел принять законопроект о финансировании правительства. Переговоры между республиканцами и демократами зашли в тупик из-за субсидий на медицинское страхование.

СМИ писали, что через шатдаун Белый дом готовит массовые увольнения в ряде учреждений. Президент США Дональд Трамп после встречи с директором Административно-бюджетного управления Расселом Воутом заявил в своей соцсети Truth Social, что они рассматривают, "какие из многих продемократических агентств" подлежат сокращению и будут ли эти шаги временными или постоянными.

Также отмечалось, что в США из-за длительного шатдауна резко увеличивается поддержка демократов. По данным NBC News, который провел собственный социологический опрос, все больше избирателей считают, что президент Дональд Трамп не оправдал их ожиданий по поводу нескольких важных вопросов, благодаря которым ему и удалось в 2024 году вернуться в Белый дом.

Вас также могут заинтересовать новости: