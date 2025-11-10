Законопроект должен быть одобрен Палатой представителей и подписан Трампом.

Сенат США одобрил законопроект, который позволит возобновить работу правительства и прекратить самый длительный в истории США шатдаун, который длится уже 40 дней.

Как пишет CNN, Сенат проголосовал 60 голосами "за" и 40 "против".

В предыдущие 13 раз Сенат не мог согласовать законопроект, потому что демократическая партия блокировала голосование, настаивая на увеличении субсидий на здравоохранение. Однако в этот раз группа демократов прорвала партийную блокаду и проголосовала вместе с республиканцами за продвижение законопроекта.

Соглашение включает три полноценных закона о финансировании министерств, включая Министерство сельского хозяйства, до конца следующего финансового года, а также резолюцию о продолжении финансирования остальных ведомств на существующем уровне до 30 января.. Если Сенат в конечном итоге примет законопроект с поправками, пакет мер должен быть одобрен Палатой представителей и направлен на подпись президенту Дональду Трампу. Этот процесс может занять несколько дней.

В свою очередь, Трамп заявил, что шатдаун в США близится к завершению.

"Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете это совсем скоро", - сказал он журналистам.

Как отмечают источники, в соответствии с соглашением, достигнутым с группой демократов, республиканцы согласились провести в декабре голосование по вопросу продления субсидий в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании. Эти субсидии были приоритетом для демократов в ходе борьбы за финансирование.

Резолюция также отменит как минимум часть массовых увольнений федеральных служащих, проведенных администрацией Трампа во время шатдауна, и обеспечит финансирование Программы дополнительной продовольственной помощи в течение года.

Ранее Axios писало, что США приостановили экспорт оружия на сумму более 5 миллиардов долларов союзникам по НАТО и Украине из-за шатдауна.

Источники издания уточнили, что речь идет о поставках таких вооружений, как ракеты AMRAAM, боевые системы Aegis и HIMARS, для Дании, Хорватии и Польши. Отмечается, что конечное назначение экспорта точно неизвестно, но "продажа оружия союзникам по НАТО часто перечисляется для помощи Украине".

