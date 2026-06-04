Хамайко впервые за долгое время показала свою 16-летнюю дочь (фото)

Ведущая также рассказала о важных достижениях Соломии.

Известная ведущая "Завтрака с 1+1" Валентина Хамайко впервые за долгое время показала старшую дочь Соломию.

Общими фотографиями телезвезда поделилась в своем Instagram и рассказала о достижениях 16-летней дочери в столичном высшем учебном заведении.

"В это время Соломия должна была бы радоваться результатам НМТ в свои 16 лет, но она уже закончила 1 курс КПИ и радуется этому еще больше. А еще шокировала меня тем, что экзамен по высшей математике ей поставили автоматом! Шок! Я даже не представляла, что такое бывает..." – написала Валентина.

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Хамайко добавила, что Соломия всегда имела свое мнение по поводу жизненных ситуаций и не боялась говорить об этом вслух.

"Она умела с первого класса говорить мне то, что в конечном итоге заставляло задуматься и менять вектор поведения. 6 лет… "Сама, учитель говорит мне "посидеть молча"… "Ты и так знаешь", потому что он должен вызывать и других детей! Но почему я должна сидеть и молчать, если я училась и знаю?! Мне здесь становится неинтересно учиться…" Эти слова заставили меня искать другую школу. Соломия всегда имеет свое видение и решение, у нее всегда есть план действий, и как любит говорить сама Соломия: "У меня даже есть план для планов", – вспомнила телеведущая.

К слову, Валентина с мужем-военным Андреем Онистратом воспитывают четверых детей: дочерей Соломию и Мирославу, а также сыновей Михаила и Андрея.

Напомним, ранее Валентина Хамайко призналась, как война изменила отношения с мужем-военным.

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