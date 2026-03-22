'У нас нет рычагов': в США признались, сколько денег подарили РФ, ослабив санкции

Министр финансов США продемонстрировал свои математические способности в прямом эфире.

В Вашингтоне считают, что временное ослабление санкций против российской нефти, которое США ввели на фоне кризиса в Персидском заливе, принесет России в целом около 2 миллиардов долларов дополнительных доходов. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

Он, в частности, подчеркнул, что смягчение санкций сдержало рост глобальных цен на нефть, а значит, якобы и доходы России.

"Что лучше – Россия получит больше денег, если нефть подорожает до $150 и они получат 70% от этого? Это $105. Или если нефть останется ниже $100, и они будут получать меньше денег? Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составляет $2 миллиарда – а это один день бюджета Российской Федерации", – пояснил Бессент.

На замечание журналистки, что Россия вообще ничего бы не получила, если бы не смягчение санкций, глава Минфина напомнил, что Москва все равно продала бы подсанкционную нефть Китаю.

"У нас нет никаких рычагов влияния на Китай в этом вопросе. Если Китай хочет быть плохим игроком… Так что давайте правильно оценивать ситуацию", – добавил Бессент.

Российские нефтяные доходы: последние новости

Как писал УНИАН, Россия получает неожиданные дополнительные доходы от нефти из-за резкого роста мировых цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По подсчетам Financial Times, каждый день высоких цен приносит российскому бюджету около 150 млн долларов дополнительных поступлений, а в целом только за первые две недели войны в Персидском заливе Москва заработала до 1,9 млрд долларов сверх ожиданий.

По оценкам аналитиков, если боевые действия на Ближнем Востоке затянутся до сентября, цены на нефть могут вырасти до 150–200 долларов за баррель, а общие доходы РФ от энергоресурсов достигнут почти 387 млрд долларов. При этом непосредственно в бюджет РФ поступят дополнительные 200 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: