В Китае солнечную станцию ​​'заряжают' солью, нагретой до 550 градусов: как это работает

Проект реализован у южного подножия горного хребта Тянь-Шань.

Компания China Three Gorges Corporation (CTG) запустила крупнейшую в мире гибридную электростанцию в пустыне Гоби. Самая главная особенность этого проекта заключается в том, чего в нем нет ни одного литий-ионного аккумулятора.

Издание Portfolio пишет, что построенная в провинции Синьцзян электростанция Хами мощностью 1 гигаватт аккумулирует энергию в расплавленной соли, нагретой до 550°C, и благодаря этому способна отдавать электроэнергию в течение восьми часов даже после захода солнца.

Комплекс основан на двух принципиально разных технологиях. 900 мегаватт от общей мощности обеспечивают традиционные фотоэлектрические солнечные панели, которые в дневное время питают электрическую сеть. Остальные 100 мегаватт, напротив, вырабатывает концентрированная солнечная электростанция (CSP), которая работает по совершенно иному принципу: 260 тысяч зеркал, непрерывно следующих за солнцем, концентрируют солнечные лучи на коллекторной поверхности общей площадью 800 тысяч квадратных метров, нагревая расплавленную соль до 550°C. Эта тепловая энергия впоследствии используется для производства пара, который приводит в движение турбину – таким образом, электростанция вырабатывает электроэнергию даже тогда, когда солнечные панели не получают солнечного света.

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Важно уточнить, что вечернюю выработку обеспечивает исключительно этот 100-мегаваттный блок CSP, а не весь комплекс. Блок CSP составляет всего 10% от общей мощности, однако эта относительно небольшая доля решает ту задачу, которую до сих пор можно было решить только с помощью крупных аккумуляторных парков.

Проект реализован у южного подножия горного хребта Тянь-Шань на пустынной территории площадью 1817 гектаров с общим бюджетом около 480 миллионов долларов. Компания CTG применила линейную технологию Френеля, которая, по утверждению компании, обеспечивает на 10% более высокий коэффициент преобразования тепла по сравнению с традиционными системами Френеля, а конструкция электростанции, состоящая из 46 контуров, позволяет обеспечить непрерывную работу.

Хотя коммерческая пробная эксплуатация официально началась 1 июля, но электростанция подключена к сети с 18 сентября 2025 года. По данным CTG, на данный момент она передала в региональную сеть 6,54 млн киловатт-часов электроэнергии. При работе на полной мощности компания рассчитывает на годовой объем производства в 2,07 тераватт-часов, что может покрыть потребности в электроэнергии примерно 830 тысяч домохозяйств.

Ранее УНИАН писал, как долго служат солнечные панели и что будет, когда срок истечет.

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