Трамп рассказал о разговоре с сенатором Грэмом за несколько часов до его смерти

Трамп заявил, что он регулярно общался по телефону с покойным сенатором и играл с ним в гольф.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он разговаривал с сенатором Линдси Грэмом за несколько часов до его смерти. Такое заявление он сделал в эфире программы NBC "Meet the Press".

"Кроме усталости, он чувствовал себя нормально", - поделился Трамп.

По словам президента США, сенатор Грэм ушел из жизни быстро. Он добавил, что это "возможно, это не самый плохой способ уйти из жизни".

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Трамп в разговоре с журналистами отметил, что покойный сенатор был его близким союзником. Президент США заявил, что Грэм был для него "словно член семьи".

Также Трамп отметил, что он регулярно общался по телефону с покойным сенатором и играл с ним в гольф. Он напомнил, что перед своей смертью Грэм только вернулся из поездки в Украину.

Президент США поделился, что незадолго до своей смерти Грэм позвонил ему, чтобы обсудить законопроект SAVE America Act, который изменил бы порядок проведения выборов, но не имеет достаточной поддержки для принятия в Сенате.

"Он, собственно, сказал, что устал, но хотел, чтобы законопроект SAVE America Act был принят, и я ответил: "Ну, мы это сделаем, Линдси. Мы это сделаем. Увидимся, ну, до скорого"", - рассказал Трамп, добавив, что они оба полагали, что встретятся сегодня, 12 июля.

Смерть сенатора Грэма - что известно

Напомним, что вечером в субботу, 11 июля, в возрасте 71 год внезапно скончался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. В заявлении его офиса говорится о том, что сенатор скончался от "непродолжительной и внезапной болезни".

Вскоре председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук написал, что глубоко поражен известием о смерти Грэма. Он напомнил, что совсем недавно сенатор был в Киеве, где говорил о дальнейшей поддержке Украины и решениях, необходимых для противодействия российской агрессии.

На смерть сенатора совсем скоро отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Грэм был одним из величайших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Грэм был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают мир безопаснее. Он отметил, что сенатор десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России.

Напомним, что сенатор Грэм призывал Трампа передать "Томагавки" Украине. Также он придерживался мнения, что нужно давить на Кремль, чтобы добиться мира.

Кроме того, в ходе визита в Киев 10 июля Грэм объявил, что Белый дом согласился поддержать законопроект о новых санкциях против РФ. Он отмечал, что этот законопроект предусматривает предоставление президенту Трампу полномочий вводить пошлины и санкции против стран, покупающих дешевые российские нефть и газ.

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