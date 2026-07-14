Нумерологи назвали даты рождения людей, которых могут оберегать высшие силы

Ангелы-хранители сопровождают этих людей и направляют их в каждой сложной ситуации.

Нумерологи и астрологи утверждают, людям, рожденным в определенные даты, посчастливилось получить защиту высших сил. Ангелы-хранители сопровождают этих людей, направляют их в каждой сложной ситуации, защищают от любой опасности и скрытых врагов и помогают им преодолевать все препятствия.

Портал Times of India рассказывает, какие даты рождения находятся под защитой, и почему именно они становятся такими счастливчиками.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Даты рождения 1, 10, 19, 28

Люди, родившиеся в эти даты, находятся под влиянием планеты Солнце, которая представляет душу и силу. Эти люди всегда находятся под небесной защитой своих ангелов-хранителей, которые помогают им преодолевать препятствия с изяществом и стойкостью и указывают им путь к новым возможностям.

Даты рождения 7, 16, 25

Люди, родившиеся в эти даты, находятся под влиянием планеты Кету. Ангелы-хранители, оберегающие их, даруют им небесную защиту и ведут по пути повышения самосознания, духовного развития и личностного роста.

Даты рождения 2, 11, 20, 29

Люди, родившиеся в эти дни, находятся под влиянием Луны. Их ангелы-хранители помогают им преодолевать эмоциональные препятствия, залечивать старые раны и принимать себя, а также любить себя.

Числа рождения 9, 18, 27

Люди, родившиеся в эти дни, находятся под влиянием планеты Марс, которая символизирует страсть и агрессию. Ангелы-хранители вдохновляют их принимать перемены, получать новые возможности и впускать любовь и изобилие в свои сердца, направляют их к счастью и спокойствию.

Числа рождения 3, 12, 21, 30

Люди, родившиеся в эти даты, находятся под влиянием планеты Юпитер, которая символизирует рост и успех, и часто получают руководство к большему духовному удовлетворению, самовыражению и творчеству от своих ангелов-хранителей. Высшие силы постоянно помогают им в открытии предназначения своей души.

Ранее нумерологи назвали 4 даты рождения, которые обладают особым "божественным благословением" и связаны с интуицией и внутренней защитой.

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