Бабушки носили их 40 лет назад: эти шорты стали главным трендом лета-2026

Дизайнеры предлагают носить их с жакетами, рубашками и лоферами.

В моду вернулся забытый фасон женских шорт, которые у многих ассоциируются с летними образами бабушек 40 лет назад. Магазины заполонили женские шорты бермуды. Они вернулись в более элегантной и городской версии, пишет kobieta.interia.pl.

Как отмечается в публикации, массовые бренды быстро подхватили этот тренд, а дизайнеры предлагают носить их с жакетами, рубашками и лоферами, чтобы они подходили как для прогулки, так и для офиса.

Женские шорты бермуды – главный тренд лета 2026

В 2026 году бермуды получили современное прочтение: стилисты сделали ставку на более свободный крой, легкие ткани и выверенные пропорции.

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Журнал Vogue включил этот фасон в число главных трендов лета текущего года, отметив его как часть тенденции на расслабленную элегантность, объемные силуэты и менее формальный подход к офисному гардеробу.

Хорошо скроенные бермуды из льна, хлопка, тенсела или вискозы могут оказаться практичнее облегающих джинсов или тяжелой полиэстеровой юбки, особенно в сильную жару.

Шорты-бермуды - как носить их сегодня

Сегодня дизайнеры предлагают сочетать бермуды с жакетами, жилетами, мокасинами, балетками, лаконичными сандалиями и рубашками в полоску. Современная мода окончательно избавила этот фасон от стереотипа, что он подходит только для определенного возраста или является лишь более закрытой альтернативой коротким шортам.

В сезонах 2025 и 2026 бермуды стали универсальной вещью для разных поколений. Молодые девушки выбирают джинсовые, карго- и спортивные модели, а женщины 30+, 40+ и 50+ все чаще обращают внимание на более элегантные варианты со стрелками, из льна, вискозы или сатина. Такой фасон позволяет выглядеть стильно и современно, не отказываясь от комфорта в жаркую погоду.

При этом бермуды не пытаются искусственно омолодить образ и не выглядят как кратковременный тренд из социальных сетей. Они скорее делают привычные вещи более легкими и расслабленными: белая рубашка становится менее строгой, жакет получает летнее настроение, а простой T-shirt выглядит уже не как домашняя одежда, если дополнить образ качественным ремнем, аккуратной сумкой и элегантными сандалиями.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие 5 ошибок в стиле делают вас визуально больше.

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