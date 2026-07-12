Внезапно скончался известный сенатор США Линдси Грэм

Грэм скончался после "кратковременной и внезапной болезни".

Вечером в субботу, 11 июля, в возрасте 71 год внезапно скончался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Об этом говорится в заявлении его офиса.

Как отмечается, сенатор скончался от "непродолжительной и внезапной болезни".

"Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит об уважении к нему в этот невероятно трудный период", - обратились в офисе.

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Грэм был одним из самых последовательных и влиятельных сторонников Украины среди американских политиков: он активно выступал за предоставление ей оружия и усиление санкций против России. Еще в пятницу, 9 июля, сенатор находился с визитом в Киеве.

Заявления Грэма об Украине

в марте 2026 года сенатор Грэм призвал президента США Дональда Трампа передать "Томагавки" Украине. По его словам, это оружие поможет изменить ситуацию на поле боя и вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Также он придерживался мнения, что нужно давить на Кремль, мол, "любые переговоры, которые будут восприняты как чрезмерное вознаграждение за агрессию, приведут к катастрофам по всему миру".

Грэм объяснял, как Китай может положить конец войне в Украине. По его мнению, лидер КНР Си Цзиньпин способен сделать это одним телефонным звонком благодаря тому, что он остается главным покупателем российских нефти и газа. Сенатор утверждал, что если бы Китай прекратил эти закупки, конфликт завершился бы.

В ходе визита в Киев 10 июля Грэм объявил, что Белый дом согласился поддержать законопроект о новых санкциях против России. Он отмечал, что этот законопроект предусматривает предоставление президенту Трампа полномочий вводить пошлины и санкции против стран, покупающих дешевые российские нефть и газ, поддерживая режим Путина. По его словам, документ имеет 85 соавторов и был согласован с сенаторами Блюменталем и Шахин, чтобы обеспечить его поддержку администрацией. Также сенатор утверждал, что принятие этого пакета санкций даст США инструменты для усиления обороноспособности Украины, в частности в сфере противодействия баллистическим ракетам, а также создаст механизмы наказания для обходящих санкции и зарабатывающих на войне государств.

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