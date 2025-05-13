ЕС становится все труднее добиться необходимого единодушия среди 27 стран-членов блока, чтобы принять новые крупные санкции против РФ.

Новые более жесткие санкции, которыми европейские лидеры пригрозили России, если глава Кремля Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине, могут столкнуться с серьезными политическими препятствиями. Они потребуют поддержки США для достижения успеха, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников и дипломатов.

В агентстве напомнили, что лидеры Британии, Франции, Германии и Польши заявили во время своего визита в Киев о том, что на РФ будут наложены новые санкции, если она не согласится на 30-дневное прекращение огня в течение следующих нескольких дней.

В ответ на это Путин призвал к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп поддержал этот призыв, что подорвало усилия европейских лидеров по урегулированию войны.

Видео дня

По словам дипломатов, после 16 пакетов санкций, которые ЕС ввел против РФ из-за войны в Украине, становится все труднее добиться необходимого единодушия среди 27 стран-членов блока, чтобы принять новые крупные меры. Например, Венгрия неоднократно блокировала новые крупные санкции против Москвы.

В разговоре с журналистами дипломаты отметили, что только давление со стороны администрации Трампа может заставить Будапешт изменить свою позицию. Тем не менее пока никаких признаков этого не наблюдается.

Европейские чиновники рассказали журналистам, что координируют свои действия с США по поводу возможных новых санкций против РФ. Пока они не уверены в том, что Трамп готов объединить усилия с европейцами.

Чиновники поделились, что в Европе обсуждают различные меры против Москвы. Среди них нанесение удара по российскому газовому и ядерному секторам.

Дипломаты уверены в том, что смелые заявления европейских лидеров могут обернуться против них, если за ними не последуют действия.

"Опасность здесь, очевидно, в том, что россияне могут расценить это как блеф", - сказал высокопоставленный европейский чиновник.

Санкции против РФ - важные новости

Ранее в Financial Times писали, что Евросоюз готовит меры, чтобы обойти вето Венгрии для введения санкций против России. Рассматриваются альтернативные правовые варианты обхода вето Будапешта.

Кроме того, в Bloomberg выяснили, что США могут отложить введение новых санкций против РФ. Европейские лидеры готовы подождать результатов переговоров Украины и России в Стамбуле, прежде чем усиливать давление на США.

Вас также могут заинтересовать новости: