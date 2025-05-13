Мерц поделился, что новые санкции могут затронуть энергетический сектор и финансовый рынок.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если на этой неделе не будет достигнут реальный прогресс в мирном урегулированнии войны, Евросоюз введет против России более жесткие санкции, пишет Reuters.

"Мы ждем согласия Путина и согласны с тем, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы хотим работать вместе на европейском уровне над значительным ужесточением санкций", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Мерц добавил, что ЕС также будет рассматривать и другие области, такие как энергетический сектор, а также финансовый рынок. Он отметил, что лидеры европейских стран договорились с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что он может принять участие в переговорах с Россией в Стамбуле на этой неделе при условии, что российские бомбардировки и обстрелы украинского гражданского населения оккупантами прекратятся.

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"Теперь все зависит от Путина, примет ли он предложение о переговорах и согласится ли на прекращение огня. Мяч полностью на стороне России", - отметил он.

Кроме того, канцлер Германии выразил восхищение готовностью Зеленского пойти на компромисс, если это поможет добиться прекращения огня.

"Я считаю, что дальнейшие компромиссы и уступки больше не являются разумными", - подчеркнул Мерц.

Премьер-министр Греции добавил, что ЕС должен быть в центре любого мирного урегулирования.

Санкции против РФ - важные новости

Ранее народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что Украина готовит юридическую основу для введения ограничений против кораблей "теневого флота" РФ. За соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов.

Кроме того, в Bloomberg сообщали, что США отложат введение новых санкций против России. Европейские лидеры готовы подождать результатов переговоров Украины и России в Стамбуле, прежде чем усиливать давление на США.

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