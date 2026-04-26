Китай пригрозил ЕС 'последствиями' из-за санкций против своих компаний

20-й пакет санкций ЕС направлен против поставщиков критически важных высокотехнологичных товаров из третьих стран.

Министерство торговли Китая выразило "решительный протест" и пригрозило Европе "последствиями" из-за включения китайских компаний в новый пакет санкций Европейского Союза против России.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что Пекин требует немедленного исключения этих компаний из списка.

Агентство напоминает, что 20-й пакет санкций ЕС направлен против поставщиков критически важных высокотехнологичных товаров из третьих стран. В списке есть и несколько китайских компаний. Эти предприятия обвиняют в поставке товаров двойного назначения или систем вооружения для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Представитель Министерства торговли Китая заявил, что такой шаг "противоречит духу консенсуса, достигнутого между лидерами Китая и ЕС, и серьезно подрывает взаимное доверие и общую стабильность двусторонних отношений".

В Пекине заявили, что готовы принять "необходимые меры" для защиты китайских компаний. При этом "все последствия" понесет Евросоюз.

Новые санкции Европейского Союза предусматривают запрет на импорт газового конденсата с завода "Ямал СПГ". Он вступит в силу 1 января 2027 года.

Кроме того, ЕС заблокировал канал поставок важного оборудования для российской "оборонки". Был введен запрет на экспорт определенных товаров в Кыргызстан, поскольку существует риск, что они могут попасть в Россию.

