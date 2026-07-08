Украина - это не бремя для НАТО, а его стратегический актив, - Зеленский

По словам президента, Украина усилит европейский потенциал сдерживания будущей агрессии со стороны РФ.

Одно из посланий, которое президент Украины Владимир Зеленский доносит на саммите НАТО, заключается в том, что война в нашей стране - это не бремя, а, напротив, превращение страны из "потребителя безопасности" в один из крупнейших стратегических активов альянса. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"Сильная Украина вместе с ними в НАТО, наряду с другими странами альянса, означает безопасность для всех на европейском континенте", - подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, европейские правительства все чаще рассматривают членство Украины в НАТО как фактор укрепления альянса, а не как бремя для него.

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Он подчеркнул, что закаленные в боях украинские военные, крупная оборонная промышленность и быстро развивающиеся технологии дронов укрепят европейский потенциал сдерживания будущей агрессии РФ.

Зеленский охарактеризовал украинские вооруженные силы как "миллионную армию", которая станет одной из самых мощных армий НАТО наряду с Вооруженными силами США, что сделает любоебудущее нападение РФ на члена альянса гораздо более рискованным для Москвы.

Также глава государства назвал быстрое развитие оборонно-промышленной базы Украины европейским достоянием.

"Современная безопасность зависит не только от запасов оружия, но и от производственных мощностей, инженерного опыта и способности адаптировать технологии каждые несколько месяцев", - отметил он и указал на сотни оборонных предприятий Украины и расширение совместных проектов с европейскими партнерами.

Зеленский добавил, что Украина уже может внести этот вклад в безопасность Европы, не вступая в НАТО.

"Самый мощный фактор сдерживания России появится тогда, когда Украина станет полноправным членом НАТО", - заверил он.

По словам президента, НАТО, вероятно, захочет приблизить Украину к себе как можно быстрее. Он добавил, что предупреждал своих западных партнеров о том, что российский диктатор Владимир Путин может попытаться расширить войну за пределы Украины, если ему не удастся добиться военного успеха.

"Президент Украины, второй высокопоставленный украинский чиновник, а также разведывательная оценка, предоставленная FT, утверждают, что Путин может начать вторжение в страну-члена НАТО в 2027 году. Третий источник, знакомый с разведывательной информацией, отметил, что Путин, вероятно, рассчитал: лучше нанести удар, пока на посту находится президент США Дональд Трамп, учитывая его разочарование союзниками по НАТО, которые не пришли ему на помощь в войне с Ираном, и общие нарекания по поводу распределения бремени", - сообщает Financial Times.

В то же время Трамп уверял, что будет защищать союзников по НАТО, в частности страны Балтии, в случае эскалации конфликта со стороны России, однако не все убеждены, что он действительно это сделает.

"Я знаю, что он (Путин) не хочет заканчивать войну. Точнее говоря, он не хочет заканчивать войну именно сейчас, в том виде, в котором она могла бы закончиться сегодня. То есть он не достиг своих целей", - заявил Зеленский.

НАТО и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, одна из стран НАТО заказала артиллерийские снаряды для Украины на десятки миллионов евро. Контракт предусматривает поставку нескольких тысяч 155-мм артиллерийских снарядов. Эти боеприпасы представляют собой хорошо зарекомендовавшую себя комбинацию, которая уже широко используется на фронте в Украине.

В то же время Зеленский также заявлял, что Украина нуждается в поддержке НАТО, чтобы получить лицензии на ракеты для Patriot. По его словам, Европе необходимо построить прочную оборону против российских баллистических ракет.

"Это большой вызов, поскольку это последнее значительное преимущество России", - подчеркнул глава государства.

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