Уильямс назвал комментарии генерального секретаря НАТО об увеличении бюджетов Альянса "вдохновляющими".

Россия будет обеспокоена масштабами новых обязательств НАТО по расходам на оборону. Такое мнение высказал бывший чиновник НАТО и Министерства обороны Великобритании Николас Уильямс, пишет Sky News.

Уильямс назвал комментарии генерального секретаря НАТО Марка Рютте об увеличении бюджетов Альянса "вдохновляющими". По его словам, нынешние инвестиции в оборону НАТО являются историческими.

"Я думаю, что это действительно исторический момент. Люди недооценивают, насколько значимы эти цифры. Приведу пример: по сравнению с 2014 годом, когда Россия аннексировала Крым, европейцы и канадцы ежегодно тратят на 504 миллиарда долларов больше, чем тратили в 2014 году. Ежегодно дополнительно 504 миллиарда долларов. И мы сосредоточены на слабых местах нашей обороны, но растущий потенциал в среднесрочной перспективе, потенциал в среднесрочной перспективе, я думаю, заставит Россию, если можно так выразиться, дрожать от страха", - сказал Уильямс.

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Он отметил, что в НАТО происходит переход от так называемой модели "кризисного управления в Афганистане и Ливии" обратно к модели коллективной обороны.

"Огромные расходы, которые сейчас привлекает оборонная сфера, а также в оборонной промышленности, на мой взгляд, затмевают тот факт, что россияне обеспокоены и опасаются повторения ситуации 1980-х годов, когда НАТО и США превосходили их как по объему расходов, так и по боевым показателям", - подчеркнул он.

НАТО готовится воевать с Россией без помощи США

Ранее The Economist писало, что В течение месяца 45-я танковая бригада Германии проводила учения вдоль границы Литвы с Беларусью. Целью является подготовка к сражениям "уже сегодня ночью", чтобы защитить Вильнюс и удержать Сувалькский коридор.

Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе. Между тем американские войска в регионе сокращаются, что побудило страны НАТО начать размышлять о том, как защитить Восточную Европу без помощи США.

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