Пророссийский Симион стремится получить власть в Румынии на фоне правительственного кризиса, – Politico

В настоящее время его партия занимает первое место, согласно опросам.

Правый политик Джордже Симион, проигравший президентские выборы в Румынии в прошлом году, увидел для себя возможность захватить власть на фоне распада центристской правительственной коалиции. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что основные проевропейские партии Румынии ведут переговоры о возможных путях разрешения кризиса. Однако Симион значительно опережает все другие политические силы в опросах и настаивает на выборах.

Если это произойдет, пишет издание, Румыния может стать более враждебным и непредсказуемым партнером для Брюсселя. В частности, Симион выступает против того, чтобы Европейская комиссия навязывала свою волю в отношении государственных расходов. Он также отказался бы от финансирования Украины и сопротивлялся бы общей миграционной политике ЕС.

"Я надеюсь, что у нас произойдет смена власти… Демократия – это чередование власти, поэтому они должны делать демократические вещи, а мы должны управлять… прислушиваться к голосам народа", – сказал Симион Politico.

Журналисты объясняют, что текущий кризис в Румынии связан с тем, что левоцентристская Социал-демократическая партия (СДП) отозвала свою поддержку премьер-министра Илие Болояна из правоцентристской Национально-либеральной партии (НЛП) из-за масштабов сокращения расходов. Симион раскритиковал нынешнюю коалицию как "неестественный альянс" четырех правящих партий. Он также заявил, что готов к переговорам со всеми партиями для формирования правительства.

Издание напоминает, что Симион тесно связан с президентом США Дональдом Трампом. Он неоднократно ездил в Вашингтон и позиционирует себя как ведущую фигуру в растущем европейском правом движении.

Симион лидирует в опросах

В национальных опросах партия Симиона получает убедительное лидерство. Согласно опросам Politico, его партия набирает 35 процентов – значительно больше, чем социалисты, занимающие второе место с 20 процентами.

По данным издания, уже в начале следующей недели премьер-министру может быть предложен вотум недоверия. Его поддерживают социалисты и партия AUR Симиона. Это может помешать Румынии, в частности, утвердить ключевые оборонные контракты до майского срока для получения доступа к 16,68 млрд евро из оборонных займов ЕС SAFE. Это также может сорвать доступ страны к 10 млрд евро фондов восстановления после Covid-19, срок действия которых истекает в конце августа.

В то же время издание считает, что досрочные выборы в Румынии маловероятны. Поскольку для этого парламенту в Бухаресте придется отклонить два кабинета подряд, а президенту – одобрить его роспуск, что является маловероятным вариантом, учитывая опасения центристов, что это может дать Симиону большинство.

Напомним, ранее парламентские выборы прошли в Болгарии, где уверенную победу одержал пророссийский политик Румен Радева. В России сразу положительно отреагировали на эту победу. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ "никогда не отказывалась от диалога с европейскими странами".

На фоне этого Радева начали называть "новым Орбаном" в Европе. Впрочем, как в комментарии УНИАН отметил политолог Петр Олещук, Радева вряд ли будет так сильно мешать деятельности Европы, как это делал его венгерский коллега. В частности, потому что у Орбана была наработанная годами сфера влияния, которой у Радева нет.

