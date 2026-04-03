Глава министерства обороны Румынии заявляет, что Израиль может поставить устаревшее оборудование.

Румыния взвешивает, стоит ли отменить контракт на 427,2 миллиона долларов на покупку беспилотников у израильской компании Elbit Systems. Как заявил министр обороны страны Раду Мируце, причиной могут стать задержки поставок, пишет The Jerusalem Post.

Согласно соглашению, подписанному в 2022 году, поставки должны были начаться в 2025 году. Мируце сказал, что компания трижды просила об отсрочке, ссылаясь на форс-мажор, и что его министерство согласилось на первые две. Штрафы за задержку поставок уже достигли суммы в 60 миллионов евро.

"Я анализирую, хотим ли мы расторгнуть этот контракт. Некоторые устройства имеют технические характеристики, которые будут неактуальны, если их получить через несколько лет", – сказал Мируце журналистам.

Сколько Румыния готова потратить на дроны

Оборонный бюджет Румынии на 2026 год составит 2,45% от ВВП. Румыния также выделяет миллиарды на инициативу Евросоюза по перевооружению SAFE, которая начнется позже в этом году. В рамках этой инициативы Румынии было выделено 16,6 миллиарда евро. Страна планирует потратить около 200 миллионов евро на производство беспилотников.

В марте президенты Румынии и Украины подписали заявление о намерении производить украинские оборонные системы, в частности беспилотники, в Румынии.

В среду правительство Румынии провело встречу между румынскими оборонными фирмами и 15 украинскими компаниями для обсуждения технического сотрудничества в производстве беспилотников.

Мируце заявил, что Румыния составит короткий список украинских производителей беспилотников, которые соответствуют требованиям румынской армии, а затем начнет коммерческие переговоры о потенциальном совместном производстве.

Инциденты с дронами в Румынии

Добавим, что Румыния, член Европейского Союза и НАТО, имеет общую сухопутную границу с Украиной протяженностью 650 км. С тех пор, как Россия начала атаковать украинские порты, расположенные через Дунай от Румынии, румынское воздушное пространство неоднократно нарушали дроны, а их обломки падали на ее территорию.

