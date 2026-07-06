В Польше заявили, что США возобновят ротацию своих войск в стране

Сообщается, что ротация американских войск в Польше должна завершиться в ближайшие недели.

США возобновят ротацию своих войск в Польше. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Bloomberg.

Пентагон развернет американских военнослужащих в Польше в ближайшие недели, заявил глава оборонного ведомства Польши, сославшись на информацию от американских дипломатов в Варшаве.

"Ротация, которая была приостановлена, возобновляется. Это чрезвычайно позитивный знак", – подчеркнул польский министр.

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Пока неизвестно, сколько именно военнослужащих прибудет в рамках предстоящей ротации и на какой срок.

Как отмечает агентство, это заявление прозвучало за день до прибытия президента США Дональда Трампа в Анкару на ежегодный саммит лидеров. Вопрос дальнейшей военной поддержки Европы со стороны Вашингтона станет главным на этой встрече, а союзники стремятся доказать, что они увеличивают расходы на оборону, чтобы сохранить поддержку со стороны США.

Подробнее о ситуации с американскими военными в Польше

Напомним, что в середине мая США внезапно отменили размещение 4 тысяч своих военных в Польше. Тогда СМИ писали о том, что это стало важным шагом в направлении реализации плана президента Дональда Трампа по сокращению присутствия США в Европе.

Сообщалось, что США отменили развертывание боевой группы 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии – более 4000 солдат и сопутствующего оборудования.

Впрочем, впоследствии Дональд Трамп заявил об отправке дополнительных 5 тысяч американских военных в Польшу. Американский лидер тогда подчеркнул, что расширение военного сотрудничества стало возможным благодаря его доверительным отношениям с президентом Польши Каролем Навроцким.

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