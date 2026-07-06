Получит ли Украина лицензию на ракеты для Patriot: эксперт оценил шансы

Компании крайне неохотно передают лицензии на производство ракет-перехватчиков другим странам из-за риска утечки технологий.

Производство Украиной средств противодействия баллистическим ракетам по лицензии – непростой процесс, и в этом году он может не завершиться подписанием соглашений. Об этом в эфире "Киев 24" заявил Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact.

Он отметил, что противник будет использовать недостаточное количество средств противодействия баллистическим ракетам. "У нас нет собственного производства, и во многих странах Европы нет собственного противоракетного щита. Мы сейчас говорим о Patriot, о ракетах PAC-3. По всему миру собирают по одной-две-три-пять-десять ракет, сколько возможно, чтобы они защищали Украину", – сказал Боровик.

По его словам, уже "даже ведутся переговоры напрямую с производителями", чего раньше не практиковалось: "Говорили государство с государством. Сейчас уже обращаются напрямую к производителям, чтобы закупить средства из нашего бюджета".

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Помощь от США и европейцев

Он прокомментировал сотрудничество Украины с партнерами и самостоятельное производство ракет для противодействия. Боровик подчеркнул, что это займет не один год.

"Это не просто, потому что нужно пройти все согласования, закупить оборудование, закупить в достаточном количестве комплектующие для этого проекта. И изготовить", – сказал он.

Он подчеркнул, что производство этих средств по лицензии – деликатная тема. Ведь речь идет о высокотехнологичной документации на вооружение, необходимой для его производства в других странах.

"Это будет непростой процесс. И в этом году он может не завершиться подписанием соглашений. Что касается классных продуктов, которые расходятся как горячие пирожки, компании очень осторожно относятся к расширению масштабов и передаче производства в другие страны", – отметил Боровик.

Он пояснил, что речь идет о риске кражи технологий. Или же о передаче их противнику через шпионскую сеть.

Перехват баллистики

Как сообщал УНИАН, ранее администратор Telegram-канала "Николаевский Ваньок" подчеркнул, что в ночь на 6 июля произошел один из самых ужасных ударов по Украине, поскольку не была сбита ни одна баллистическая ракета РФ.

Он также отметил, что "чем больше у нас говорят о том, как мы хотим мира и/или встречи по вопросам мира, – тем больше баллистических ракет используется во время массированных обстрелов".

По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, возможности по перехвату вражеских баллистических ракет требуют серьезного усиления. Он добавил, что в ночь на 6 июля было зафиксировано 25 попаданий российских баллистических ракет.

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