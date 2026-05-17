Выводят ли США войска из Польши: в Варшаве раскрыли реальное положение дел

США перебросили в Польшу уже более 20% запланированного числа солдат и около 70% военной техники, предусмотренных в рамках изменений в ротации американских войск в Европе. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности Польши, пишет Wiadomości.

В Бюро национальной безопасности отметили, что в настоящее время продолжается ротация сил США, проводимая 1-й кавалерийской дивизией из Форт-Худа в Техасе. Ведомство пришло к выводу, что после вывода из Германии 2-й кавалерийский полк США мог бы заменить часть танковой бригадной группы, ранее планировавшейся к размещению в Польше.

Также в Бюро национальной безопасности обратили внимание на отсутствие однозначных договоренностей относительно изменений в Соглашении об укрепленном сотрудничестве в области обороны от 2020 года, регулирующем размещение войск США в Польше. Минобороны Польши пока не получило предварительной информации об изменениях в графике перемещения американских сил в Польшу.

Глава Бюро национальной безопасности Бартош Гродецкий на своей странице в соцсети X заявил, что США остаются важнейшим стратегическим партнером и гарантом безопасности Польши. По его словам, общее число военнослужащих и гражданских сотрудников американских вооруженных сил в Польше не является постоянным и колеблется в пределах около 10 000 человек.

"По оценке Бюро национальной безопасности, сообщения о приостановке ротации и сокращении присутствия США не касаются непосредственно Польши", - подчеркнул Гродецкий.

Кроме того, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что никакого решения о сокращении присутствия американских войск в Польше принято не было. Он добавил, что польско-американские отношения "основаны на ежедневном сотрудничестве, взаимной приверженности и доверии".

США внезапно отменили размещение 4 тысяч своих военных в Польше

Ранее Defense News писало, что Пентагон внезапно отменил размещение бронетанковой бригады в Польше. По данным издания, армия США отменила развертывание боевой группы 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии – более 4000 солдат и связанного с ними оборудования – в Польше.

Во время слушаний в Конгрессе 12 мая по поводу бюджетного положения армии ни министр армии Дэн Дрисколл, ни генерал Кристофер ЛаНев, заместитель начальника штаба армии, не упомянули об отмене развертывания.

