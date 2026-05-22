Трамп заявил об отправке дополнительных 5 тысяч военных США в Польшу

Американский лидер подчеркнул, что расширение военного сотрудничества стало возможным благодаря его доверительным отношениям с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким.

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении американского военного контингента в Польше, связав это решение со своими доверительными отношениями с польским лидером Каролем Навроцким. Об этом сообщается в официальном аккаунте Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что отправка дополнительных сил является результатом его личной поддержки Навроцкого во время избирательной кампании.

"На основании успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я был рад поддержать, и наших отношений с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты отправят в Польшу дополнительные 5 000 военнослужащих", – написал американский президент.

Видео дня

Стоит отметить, что Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши в августе 2025 года, после победы на выборах в июне того же года. Публикация Трампа с анонсом отправки войск появилась спустя несколько месяцев после этих событий.

Отношения США и Польши

Напомним, 13 мая, Польша была удивлена неожиданным решением США отменить запланированное развертывание американских войск в стране. Однако, как выяснилось, предупреждение поступило еще за несколько дней до этого. Согласно информации Politic польские военные были проинформированы о решении Пентагона за неделю до этого. Однако, как поясняет издание, сообщение застряло в секретной электронной почте начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерала Веслава Кукулы.

Ранее Бюро национальной безопасности Польши сообщло, что США перебросили в Польшу уже более 20% запланированного числа солдат и около 70% военной техники, предусмотренных в рамках изменений в ротации американских войск в Европе. В настоящее время продолжается ротация сил США, проводимая 1-й кавалерийской дивизией из Форт-Худа в Техасе. Ведомство пришло к выводу, что после вывода из Германии 2-й кавалерийский полк США мог бы заменить часть танковой бригадной группы, ранее планировавшейся к размещению в Польше.

Вас также могут заинтересовать новости: