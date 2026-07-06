Карма напомнит о себе: рожденным в эти даты уготованы важные перемены в июле

Именно сейчас могут проявиться последствия прошлых поступков, а также появится шанс завершить старые жизненные уроки.

Июль может стать периодом судьбоносных событий для людей, родившихся в определенные даты.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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По мнению нумерологов, именно сейчас могут проявиться последствия прошлых поступков, а также появится шанс завершить старые жизненные уроки, пишет Times of India. В частности, согласно нумерологическим трактовкам, особое влияние месяца почувствуют те, кто родился 4, 8, 13, 17, 22, 26 и 31 числа. Считается, что эти даты связаны с темами ответственности, дисциплины, терпения и личностного роста.

По мнению эзотериков, в этот период могут неожиданно напомнить о себе незавершенные дела, старые финансовые вопросы, прошлые отношения или люди, с которыми давно была потеряна связь. Также некоторые могут столкнуться с необходимостью исправить прежние ошибки или принять важные решения.

При этом сторонники нумерологии отметили, что карма означает не только возвращение негативных последствий. Если человек ранее совершал добрые поступки, помогал окружающим или проявлял настойчивость и честность, июль, по их мнению, может принести заслуженное вознаграждение.

Особое внимание уделяется людям, родившимся 4, 13, 22 и 31 числа. Им рекомендуют навести порядок в финансовых делах, выполнить давние обещания, закрыть долги и отказаться от вредных привычек.

Тем, кто появился на свет 8, 17 или 26 числа, нумерологи посоветовали быть готовыми к проверкам в сфере работы, денег, здоровья и личной жизни. Считается, что именно в этот период могут открыться важные истины или появиться ситуации, которые потребуют терпения и взвешенных решений.

Среди возможных признаков так называемого "возвращения кармы" называют повторение старых жизненных сценариев, встречи с людьми из прошлого или последствия решений, принятых несколько месяцев или даже лет назад.

Эзотерики посоветовали в этот период придерживаться честности, выполнять обещания, при необходимости просить прощения и завершать незакрытые вопросы. По их мнению, именно такие действия помогут пройти важный жизненный этап и оставить прошлое позади.

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