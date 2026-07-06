Археологи сделали важное открытие в римском форте: находке почти 1800 лет

Римский форт Рэкари считается вторым по величине каменным укреплением в историческом регионе Олтения.

Археологи обнаружили остатки одного из важнейших сооружений древнеримского форта в Румынии, которое было уничтожено пожаром около 1800 лет назад во время нашествия готов.

Об этом сообщила мэр города Крайова Лия Олгуца Василеску, комментируя результаты раскопок, проведенных специалистами Музея Олтении в римском форте Рэкари, пишет Gandul.

По ее словам, археологи нашли каменный фундамент horreum – зернохранилища, которое было вторым по значимости зданием после штаба римского гарнизона. Именно здесь хранились запасы зерна и продовольствия, необходимые для обеспечения военных.

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Исследователи обнаружили следы мощного пожара, уничтожившего строение. По их мнению, укрепление могло быть разрушено во время вторжений готов в III веке нашей эры.

"Массивные каменные стены и следы пожара рассказывают историю, которой почти два тысячелетия, и позволяют лучше понять последние моменты существования римского укрепления", – прокомментировала Василеску.

Римский форт Рэкари считается вторым по величине каменным укреплением в историческом регионе Олтения. В древности он играл важную стратегическую роль, поскольку римские войска отсюда контролировали долину реки Жиу.

Специалисты подчеркнули, что это открытие позволит лучше понять устройство римских военных поселений и события, которые привели к гибели одного из крупнейших укреплений региона почти 1800 лет назад.

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