Польша начала раскрывать данные о военной помощи Украине: что Варшава передала с 2022 года

Министр обороны Польши подчеркнул, что Варшава продолжит поддерживать Украину в её борьбе с российской агрессией.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что с момента полномасштабного вторжения Варшава передала Украине военную помощь на 16,55 млрд злотых (около 4,5 млрд долларов). Его слова цитирует Rzeczpospolita.

"Сегодня начался процесс раскрытия информации о пожертвованиях, он займет некоторое время – тогда я смогу представить все точные данные, но уже сегодня нет недостатка в значимых данных. Мы делаем это не потому, что нас в чём-то поймали, а потому, что гордимся тем, какая помощь оказывается Украине", - сказал глава Минобороны Польши.

По словам Косиняк-Камыша, в 2022-2023 годах Польша передала Украине военную помощь на около 15 млрд злотых. Остальная часть помощи была передана уже в 2024-2026 годах.

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Министр заявил, что поддержка Украины осуществляется в нескольких направлениях, одним из которых является поддержка в виде пожертвований и оборудования, передаваемого в пользование. Он отметил, что второе направление поддержки - это обучение украинских военных.

"Третьим направлением, которое осуществляется непрерывно, является создание логистического хаба, в частности на базе аэропорта "Жешув-Ясёнка". К этому добавляется обеспечение безопасности железнодорожных и автомобильных маршрутов", – добавил Косиняк-Камыш.

Какое вооружение Польша передала Украине в 2022–2023 годах

Министр обороны Польши поделился, что в 2022–2023 годах Варшава передала Киеву:

танки Т-72, ПТ-91 и Leopard 2A4;

бронированные транспортеры и боевые машины пехоты Rosomak, БРДМ и БВП-1;

артиллерийскую технику: AHS Krab, 2С1 "Гвоздика", БМ-21, 120-мм и 60-мм миномёты;

беспилотные летательные аппараты Warmate и FlyEye.

Кроме того, министр упомянул, что Польша передала Украине истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24, зенитный ракетный комплекс С-200 "Вега", пусковые установки С-125СК "Нева", зенитные комплексы ЗСУ-23-4 ("Шилка"), ЗСУ-23-2, а также зенитные ракетные комплексы "Оса" вместе с ракетами.

По словам Косиняк-Камыша, Польша также передала Украине ракеты для комплексов "Куб", танковые боеприпасы, артиллерийские боеприпасы, минометные боеприпасы, карабины Grot, ПКМ, АКМС, СВД и личное снаряжение военнослужащих.

"Некоторые пытаются представить, что это было лишь бывшее в употреблении советское оборудование. Не существует такого оборудования, которое не используется. Даже танки старой версии, Т-72, PT-91, по-прежнему используются и служат для обучения военнослужащих", - отметил министр обороны Польши.

Какое вооружение Польша передала Украине в 2024–2026 годах

Косиняк-Камыш отметил, что с 2024 года Польша передала Украине военную помощь на сумму около 1,55 млрд злотых (около 410 млн долларов). Среди средств, переданных Украине с 2024 года, он упомянул ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot, беспилотники ScanEagle, ракетные снаряды, авиационные бомбы и противотанковые управляемые ракеты.

Министр обороны Польши добавил, что с 2024 года его страна также передала Украине снаряды для гранатометов, аппаратуру, оснастку и запасные части для авиационной и бронетехники, а также для зенитных систем С-125. Помимо этого он упомянул танковые, артиллерийские и минометные боеприпасы.

Кроме того, министр назвал ложью слухи о том, что Польша якобы уступила Украине свою очередь на американских заводах для получения ракет к Patriot:

"Нас об этом не просили, и мы такого решения не принимали".

Также Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша продолжит решительно поддерживать Украину в её борьбе с российской агрессией.

"Мы не можем забывать о ситуации, которая складывается с февраля 2022 года: Россия вторглась в Украину. Некоторые в Польше сегодня пытаются об этом забыть или исказить факты", - сказал он.

Россияне получают удовольствие от конфликта между Польшей и Украиной

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что россияне получили удовольствие от того, как им удалось настроить поляков и украинцев друг против друга.

Сикорский отметил, что Украина и Польша не могут изменить историю, но они могут лучше понять собственную историю и примириться. Он подчеркнул, что необходимо построить общее будущее, вместо того чтобы разрывать друг друга.

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