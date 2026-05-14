Пентагон внезапно отменил перемещение 4 тысяч своих военных в Польшу, - СМИ

Армия США сталкивается с дефицитом бюджета в размере не менее 2 млрд долларов из-за расширения операций.

Пентагон внезапно отменил размещение бронетанковой бригады в Польше, что стало важным шагом в направлении реализации планапрезидента Дональда Трампа по сокращению присутствия США в Европе.

Как сообщает Defense News, армия США отменила развертывание боевой группы 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии – более 4000 солдат и связанного с ними оборудования – в Польше.

В частности, в среду представитель армии подтвердил решение, но не предоставил подробностей и переадресовал все вопросы в Пентагон.

Во время слушаний в Конгрессе во вторник по поводу бюджетного положения армии ни министр армии Дэн Дрисколл, ни генерал Кристофер ЛаНев, заместитель начальника штаба армии, не упомянули об отмене развертывания.

Сенатор Джек Рид, демократ от штата Род-Айленд, высокопоставленный член Комитета Сената по делам вооруженных сил, во время вступительного заявления на слушаниях сказал, что армия сталкивается с дефицитом бюджета не менее чем в 2 млрд долларов в результате расширенных операций, которые включают развертывание Национальной гвардии в Вашингтоне и подразделений армии для контроля границ США.

Вывод войск США из Европы

Как сообщал УНИАН, союзники США в Европе ожидают, что Трамп выведет с континента еще больше войск.

Высокопоставленные дипломаты из стран-членов НАТО прогнозируют, что Трамп вскоре объявит о дальнейшем сокращении контингента в Европе. По их словам, скорее всего, в первую очередь будет выведена часть войск из Италии.

Также источники в беседе с журналистами заявили, что Трамп, вероятно, отменит план, разработанный при президентстве Джо Байдена, по размещению ракет дальнего действия в Германии.

Кроме того, дипломаты из стран-членов НАТО прогнозируют, что США прекратят участвовать в некоторых военных учениях Альянса и перебросят войска из стран, которые не устраивают Вашингтон, в другие, считающиеся более лояльными к Трампу.

