Духовный гимн Украины: где и когда предлагается его исполнять

Гимн предлагается исполнять, в частности, во время официальных мероприятий Верховной Рады, президента, правительства и других государственных органов.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о "Духовном гимне Украины", который предлагается исполнять после Государственного гимна Украины.

Текст соответствующего проекта постановления №15383, авторами которого, в частности, являются председатель ВР Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко и заместитель Елена Кондратюк, опубликован на сайте парламента.

В нём предлагается утвердить Духовный гимн Украины "Боже великий, єдиный" на музыку М. Лысенко со словами О. Кониского в редакции О. Кошица.

Видео дня

На каких мероприятиях может исполняться гимн

Предполагается, что Духовный гимн Украины может исполняться во время торжественных публичных государственных, общественных, религиозных, культурно-художественных, спортивных и других мероприятий:

- по случаю празднования Национального дня молитвы;

- государственных мемориальных, траурных и памятных мероприятий, открытия памятников и памятных знаков, посвященных знаменательным событиям в истории Украины, национальным и государственным деятелям, выдающимся личностям Украины;

- официальных мероприятий Верховной Рады, президента Украины, Кабинета министров Украины и других государственных органов;

- межконфессиональных мероприятий общегосударственного значения;

- торжественных или праздничных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, учреждениями образования и культуры, религиозными организациями, общественными объединениями, Вооруженными силами Украины и другими воинскими формированиями, созданными в соответствии с законами Украины;

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и спортивных соревнований.

Когда исполняется Гимн и как его слушать

Предлагается установить, что признание и использование Духовного гимна Украины не изменяет правового статуса Государственного гимна Украины. Во время проведения торжественных мероприятий общегосударственного значения исполнение Духовного гимна Украины осуществляется после исполнения Государственного гимна Украины.

Кроме того, определяется, что во время исполнения Духовного гимна Украины на официальных или торжественных мероприятиях присутствующие слушают его стоя, мужчины – без головного убора. А военнослужащие во время исполнения Духовного гимна Украины соблюдают требования, установленные военными уставами.

Текст гимна

Духовный гимн Украины "Боже великий, єдиный"

Боже великий, единый,

Храни нам Украину,

Светом свободы и мира

Освети ее.

Светом науки и знания

Нас, детей, просвети,

В чистой любви к родине,

Ты нас, Боже, взрасти.

Молимся, Боже единый,

Храни нам Украину,

Все Свои милости и щедрость

Ты на народ наш обрати.

Дай ему свободу, дай ему судьбу,

Дай мирный мир,

Счастья дай, Боже, народу

И долгих, долгих лет.

Решение Рады, связанное с гимном "Еще не умерла Украина"

Как сообщал УНИАН, ранее ВР приняла Постановление об установлении Дня украинской музыки, который будет отмечаться ежегодно в третью субботу сентября.

Инициатива об учреждении этого праздника была выдвинута представителями музыкальной индустрии, которые подчеркнули необходимость, в частности, вытеснения российского контента из украинского медиапространства.

В то же время выбор даты для празднования имеет историческое и символическое значение. Она связана с событиями фестиваля "Червона Рута" 1989 года в Черновцах, когда 24 сентября на закрытии фестиваля впервые публично прозвучал запрещенный тогда гимн "Ще не вмерла Украина".

Вас также могут заинтересовать новости: