В чем разница между ядерным реактором и электростанцией: главные моменты

В США уже появляются атомные генераторы нового поколения.

Атомная энергия сопряжена как с огромными рисками, так и с огромными преимуществами, поскольку аварии с расплавлением активной зоны реактора случаются редко, но могут иметь катастрофические последствия. Однако даже если атомная энергия не является на 100% экологически чистой, то АЭС и реакторы не загрязняют воздух так, при сжигании ископаемого топлива.

Издание BGR пишет, что в реакторах происходят ядерные реакции, в ходе которых вырабатывается огромное количество тепла, используемое для превращения воды в пар под давлением. В их центре находится активная зона, состоящая из сотен топливных стержней, содержащих обогащенный уран.

Атомные электростанции – это объекты, на которых размещены эти реакторы и другое оборудование, в том числе паровые турбины, соединенные с генераторами и вырабатывающие электроэнергию. АЭС также обеспечивают охлаждение и утилизацию опасных ядерных отходов. Поскольку оборудование нагревается, станции используют близлежащие водные источники для отвода тепла. Огромные башни на атомных станциях – часть системы охлаждения, а белый "дым" над ними не дым, а водяной пар.

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Хотя ядерные реакторы используют один и тот же общий процесс управления делением урана для выработки тепла и электроэнергии, существуют различные типы реакторов. Все действующие в настоящее время АЭС в США используют обычную воду в качестве замедлителя (вещества, помогающего контролировать реакцию) и теплоносителя, хотя в США уже появляются атомные генераторы нового поколения.

Первый в США генератор, не использующий воду, планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году: это реактор "Гермес" компании Kairos Power в штате Теннесси. Он будет использовать расплавленную фтористую соль в качестве теплоносителя, что обеспечивает более высокую эффективность выработки электроэнергии и большую экономическую выгоду.

Выделяемое ими тепло также можно использовать, например, для производства водорода без выбросов парниковых газов. Данная технология может содействовать декарбонизации других отраслей промышленности.

Ранее УНИАН писал, что в Швейцарии придумали оригинальный способ установки солнечных панелей.

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