Россия и Китай хотят продемонстрировать Западу, что их отношения крепче, чем когда-либо.

Российский диктатор Владимир Путин не часто посещает одну страну с четырехдневным визитом. В последний раз он это сделал 20 лет назад, чтобы принять участие в 60-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2005 году, пишет Sky News.

Издание отмечает, что тот факт, что его визит в Китай длится настолько долго, о многом говорит. Тоже самое можно сказать и о времени его проведения - почти через две недели после встречи российского президента с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.

Указывается, что это выглядит так, будто этим хотели сознательно проиллюстрировать, насколько Москва близка к Пекину на фоне попыток США ослабить эти отношения и стремления Трампа положить конец войне в Украине.

В публикации говорится, что с Китаем президент США попытался применить "кнут". Речь идет об угрозах о введении пошлин и вторичных санкций за продолжение закупок российской нефти. С Россией, как отмечается, был применен "пряник".

Примечательно, что агентство Reuters на прошлой неделе сообщило, что во время недавних переговоров чиновники из России и США обсуждали энергетические соглашения, надеясь побудить Кремль согласиться на мирное соглашение и начать ослаблять свои связи с Пекином.

Однако, как считает издание, программа Путина в Китае призвана подчеркнуть, что его отношения с Си Цзиньпином крепче, чем когда-либо.

Согласно данным, после двухдневного саммита Шанхайской организации сотрудничества по вопросам безопасности, во вторник, 2 сентября, лидеры России и Китая проведут личные переговоры, а в среду, 3 сентября, российский диктатор Владимир Путин выступит почетным гостем на военном параде, посвященном 80-й годовщине официальной капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Отмечается, что символизм этого события очевиден: Россия и Китай боролись бок о бок против врагов прошлого и останутся едиными против угроз будущего.

Отношения России и США

Ранее УНИАН сообщал, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин обманул президента США Дональда Трампа после встречи на Аляске и усилил обстрелы по Украине. Поэтому, по словам Бессента, Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций против России. Он подчеркнул, что действия Путина не сходятся с теми намерениями, о которых он говорил.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин заявил в Китае, что полномасштабное вторжение РФ в Украину якобы было спровоцировано Западом. Он добавил, что нужно устранить первопричину "кризиса в Украине" и установить баланс сил. Также по словам Путина, война началась не из-за "вторжения", а в результате "государственного переворота" в Киеве, который якобы поддержали западные союзники Украины. Еще он добавил, что попытки Запада привлечь Украину в НАТО стали якобы одной из причин нападения.

